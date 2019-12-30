影／警不辭辛勞協調戶政機關 完成民眾68年來心願

家住宜蘭礁溪鄉的王家人早年從大陸來台，兄弟姐妹共同持有房屋，長兄民國失蹤68年不知去向，家人一顆心懸在半空中，最近要辦理房屋出售也四處碰壁。妹妹最近向礁溪警分局求助，警方為完成王家人心願，費也協調地方與中央戶政機關，向戶政司申請到長兄的臨時身分證，了卻一樁心願。

礁溪派出所警員林詩哲日前受理一名王姓女子報案表示，他們從大陸來台，大哥在民國40年失蹤時未報警處理，而且沒有參加戶口總校正，隔年被註銷身分證字號，事情過了68年，長兄是生是死成謎？王家人也一直等不到奇蹟出現。

直至最近王女要處理兄弟姐妹共同持有的房屋出售時，礙於沒有長兄的身分證字號無法辦理，同時不諳申辦流程而四處碰壁。礁溪員警林詩哲說，之前並沒有處理過這種案件，於是他先問了宜蘭的戶政單位，又詢問中央的戶政司，終於能夠以申請臨時身分證方式，接著報失蹤人口，以利法院宣告死亡，售屋流程才能繼續下去。

長兄的失蹤問題糾結心中長達68年，終於獲得解決。王女感激寫信給分局長，儘管過程複雜、曲折，多虧林員認真、負責及細心，發揮同理心，特別寫信表示感謝。