大本運動公園民間社團認養 草地平整吸引球友打球

花蓮市大本運動公園壘球場原先休息區遮雨棚殘破不堪，草地也需要修剪，2年多前交由花蓮縣後備憲兵荷松協會認養後，環境大為改觀，被球友們稱讚場地平整，公廁外牆還有彩繪，內部也變得乾淨，也吸引民眾願意到運動公園打壘球，花蓮市公所特別感謝民間社團協助。

大本運動公園壘球場是在106年10月交由後憲荷松協會認養，該會接手後整理場地，包括選手與工作人員休息區遮雨棚的油漆粉刷，球場草地修剪維護，內野區的場地平整等，全都是由該會會員出錢出力，而且會員們自律約束，比賽或練習結束，都會將場地整理乾淨，保持大本運動公園的環境衛生。

魏嘉賢表示，後憲荷松協會及花蓮縣塗料油漆公會得知市公所人力不足，主動表達認養大本運動公園壘球場，不僅還原球場應有的規模，更將球員休息區的鋼骨結構上漆，就連球場公廁外觀也都有彩繪，顯得明亮並延續使用壽命。

魏嘉賢說，國福棒壘球場規畫明年會有大幅度的整修，屆時大本球場會是花蓮市唯一的壘球場，預期會有許多人使用，感謝民間協會的支持，減輕花蓮市公所維護管理人力負擔。