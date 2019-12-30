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雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

大本運動公園民間社團認養 草地平整吸引球友打球

2019-12-30 16:24聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市大本運動公園壘球場原先休息區遮雨棚殘破不堪，草地也需要修剪，2年多前交由花蓮縣後備憲兵荷松協會認養後，環境大為改觀，被球友們稱讚場地平整，公廁外牆還有彩繪，內部也變得乾淨，也吸引民眾願意到運動公園打壘球，花蓮市公所特別感謝民間社團協助。

大本運動公園壘球場是在106年10月交由後憲荷松協會認養，該會接手後整理場地，包括選手與工作人員休息區遮雨棚的油漆粉刷，球場草地修剪維護，內野區的場地平整等，全都是由該會會員出錢出力，而且會員們自律約束，比賽或練習結束，都會將場地整理乾淨，保持大本運動公園的環境衛生。

魏嘉賢表示，後憲荷松協會及花蓮縣塗料油漆公會得知市公所人力不足，主動表達認養大本運動公園壘球場，不僅還原球場應有的規模，更將球員休息區的鋼骨結構上漆，就連球場公廁外觀也都有彩繪，顯得明亮並延續使用壽命。

魏嘉賢說，國福棒壘球場規畫明年會有大幅度的整修，屆時大本球場會是花蓮市唯一的壘球場，預期會有許多人使用，感謝民間協會的支持，減輕花蓮市公所維護管理人力負擔。

另外，市公所也正加強規畫佐倉運動公園的環境設施，魏嘉賢指出，未來會在佐倉開闢棒球場，以及其他適合運動的場地，提供不同年齡層的運動族群來使用。

花蓮市大本運動公園壘球場經過後備憲兵荷松協會認養後，草地變得平整。圖／花蓮市公所...
花蓮市大本運動公園壘球場經過後備憲兵荷松協會認養後，草地變得平整。圖／花蓮市公所提供
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大本運動公園球場公廁外觀還有彩繪，顯得明亮舒適。圖／花蓮市公所提供
大本運動公園球場公廁外觀還有彩繪，顯得明亮舒適。圖／花蓮市公所提供
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認養

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