40年基隆市立游泳池煥然一新 明年1月2日重新開放

年屆40年的老舊基隆市立游泳池，經過大整修，煥然一新，預計明年1月2日重新開放，每場次時間有調整，原來每天4場次、每場次約2小時30分、合計每天開放10小時，調整為每天3場次、每場次4-5小時不等，合計每天開放12小時30分。

基隆市政府指出，基隆市立游泳池配合「市立體育館暨游泳池建築結構補強及設施改善」、「雨水貯留系統設施」及「售票口遷移改善」等多項工程陸續完工，市民睽違多時之市立游泳池將明年1月2日，星期四重新開放。

這座年屆40、老舊的市立游泳池，除將泳池池底磁磚全部重新汰換、看台、扶手欄杆、男、女淋浴間整修更新、售票口內移外，同時為服務大、小朋友，亦新設2間親子淋浴間及1間親子廁所，提供民眾更完善、優質的運動空間。

為了滿足不同客群需求，明年元旦起，同步調整並延長各場次開放時間，將原來每天4場次、每場次約2小時30分、合計每天開放10小時，調整為每天3場次、每場次4-5小時不等，合計每天開放12小時30分。星期一休館。

調整開放、場次、時間如下:

一、早場: 6:00--10:00 (含沖洗更衣 9:40-10:00)。

二、午場: 11:00--16:00 (含沖洗更衣 15:40-16:00)。

三、晚場: 18:30--22:00 (含沖洗更衣 21:40-22:00)。