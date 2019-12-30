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雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

助海科館外包失業人力轉介 林右昌：務必讓大家過好年

2019-12-30 15:32聯合報 記者吳淑君／即時報導

國立海洋科技博物館明年度大砍外包清潔、機電保養、保全等勞人力經費，共有46人恐將失業，日前20多人出面陳情，他們都是八斗子附近在地居民，年關將屆前失業，家人生活頓失依靠，令人同情。基隆市政府和海科館合作，已協助轉業安置超過九成八的人力，市長林右昌說，務必讓大家安心過好年。

基隆市政府指出，林市長於第一時間了解後指示保障勞工權益應為第一優先，尤其年關將近，必須讓大家安心過好年，同時也請社會處協助介入，提供勞工相關協助。市府也將持續關注，盡全力讓相關人員工作銜接無虞。

海科館表示，因應明年度庶務外包人力的調整配置，今年10月間請原承攬廠商積極協調轉介46名，這些人力雖是外包人員，但多位已協助海科館3到5年，所以館方除協請原承攬廠商轉介外，另外也要求109年庶務外包採購案(清潔、保全、機電)，新得標廠商優先留用。

同時轉介該館其他租賃場地經營餐飲或委外廠商工作；亦請前三年得標廠商協助轉介基隆或台北，並以基隆週邊場域工作為優先。目前完成安置率已達98%以上，僅剩一名因個人需求因素，仍繼續努力當中。

海科館說明：原清潔部份有22名，已完成安置20名，其餘2名，或歸建原任職公司，或已另有生涯規劃；其次，原保全部份有11名，已完成安置5人，其餘6人，已協調由原保全公司提供新職缺安置或已另謀他職，僅1人因個人因素尚未完成謀合；最後，原機電部份有13名，皆已完成安置。

海科館外包人力46人過年前失業，多數是八斗子附近在地居民，基隆市政府和海科館合作...
海科館外包人力46人過年前失業，多數是八斗子附近在地居民，基隆市政府和海科館合作，協助轉業安置人力。圖／海科館提供
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基隆海科館林右昌

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