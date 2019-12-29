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因應東部外海海象變差 明往返台東蘭嶼客輪航班調整

2019-12-29 21:36聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

因預測台東外海海象明天下午之後將變差，交通部航港局東部航務中心今晚9點公告，明天台東往返蘭嶼客輪航班時間調整如下：原台東往蘭嶼上午9點開船，提早到7點30分；原蘭嶼往台東下午2點30分開船，提早到上午10點開船，提醒計畫搭船民眾注意。

因應東部外海30日海象變差，明天往返台東、蘭嶼客輪航班調整，提醒計畫搭船民眾注意...
因應東部外海30日海象變差，明天往返台東、蘭嶼客輪航班調整，提醒計畫搭船民眾注意。記者羅紹平／攝影
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台東蘭嶼航港局

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