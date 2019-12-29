花蓮立委選情白熱化 藍綠皆批傅崐萁

花蓮立委選情詭譎，無黨籍立委候選人傅崐萁今召開記者會，表示有「藍皮綠骨」台上呼籲團結支持國民黨，私下卻幫民進黨立委候選人蕭美琴，跟陳菊合影的照片曝光，認為這是綠營分裂藍營的手段。蕭美琴在造勢活動中，喊出「花蓮人不是王的子民」，極力拉選票。國民黨立委候選人黃啟嘉則疾呼，花蓮人要勇敢拒絕花蓮王。

傅崐萁今天在吉安鄉慶豐市場拜票，並接受媒體採訪；蕭美琴則在短短約2公里外，舉辦吉安鄉後援會，搶攻票源。

日前有媒體報導，國民黨前議員邱永双「密會」總統府秘書長陳菊。傅崐萁暗批前國民黨議員邱永双，表面上說要全力支持國民黨立委候選人，台面下卻是蕭美琴的輔選大將，認為這是民進黨一貫選舉手法，要阻擋藍營的團結力量。

傅崐萁說，幕後的影武者在花蓮的藍營不斷拔樁，原來包圍在國民黨身邊這些人，其實私下另有所圖，讓藍營的票不斷分裂，呼籲花蓮要集中票源，投給最強的候選人，下架民進黨。

蕭美琴今天成立吉安鄉後援會，蕭美琴說，「花蓮人不是王的子民，民意代表也不是指揮人民的王」，而是要來服務鄉親，不需要靠著抹黑別人拉抬自己；建設不是一個人就能達成，也不是喊喊口號就能在一天內完成，而是透過無數次的質詢、會勘、協調會，在很多基層公務人員和工程人員等眾人的努力下，才能一步一腳印成就。