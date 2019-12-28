台灣景觀大獎基隆奪兩獎 林右昌：大家來看基隆改變ING

第七屆台灣景觀大獎頒獎典禮，今天在台北市西本願寺樹心會館舉行，基隆市政府分別獲公園綠地公共開放空間類優質獎、環境規劃設計類佳作肯定。市長林右昌說，歡迎大家來看基隆改變ING，也邀請建築、景觀規畫專業團隊到基隆實踐理想。

由景觀協會理事長許晉誌陪同，林右昌參觀景觀市集展出，他表示，經過5年時間，跨越資源不足困境，基隆拿出還不錯成績單，建立城市品牌，構建交流平台，近年「把本來不可能的理想，變成有辦法實踐的事」，歡迎建築、景觀規畫專業團隊，到基隆實踐理想，一起參與城市發展進程。

林右昌指出，市府推景觀自治條例草案雖沒通過，仍需溝通協調，時機成熟，加上基隆有做出成績後、呈現成果，就容易和條例文字規範被連結、被接受認同。這不只是專家的想法，而是變成這城市集體意識、市民共同價值理念，更是台灣未來都市空間發展，向前突破的重要一步。

稍早，典禮邀評審團召集人中原景觀學系副教授王光宇，分享評選過程趣談；負責「成功國小西側29號橋下環境美化與空間整建工程」都發處長徐燕興及「望海巷灣串聯計畫」產發處長林青海，各自從營建署副署長陳繼鳴、交大人文社會系副教授林欽榮手中接下獎牌，包括文化部主秘陳登欽、水利署副署長曹華平到場。