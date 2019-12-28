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宜蘭縣消防局發表宣導年曆 猛男美女秀身材

2019-12-28 18:29中央社 宜蘭縣28日電

宜蘭縣政府今天在新月廣場發表消防宣導年曆，當時參與入鏡拍攝年曆的5名消防猛男與美女戰士，展現傲人胸肌與身材熱舞，民眾歡呼聲不斷，300份年曆被索取一空。

宜蘭縣消防局長徐松奕接受媒體聯訪時說，縣政府為推廣消防專業形象，日前首次別開生面印製2020年消防宣導年曆，共有6款，除了4名身材健美、體格壯碩的男性消防員外，還找來1名巾幗不讓鬚眉的消防美女共同入鏡，專注眼神、精實肌肉線條，搭配救災車輛及器材裝備為主軸，呈現消防人員對於工作專業、專注與堅持的態度，也傳遞團隊同心合作。

他表示，這5名消防大使下午在新月廣場以熱舞方式，宣導消防年曆，其他消防員也分別穿著白色制服、紅色工作服、救護服裝、消防衣、救助服、水域救援服裝等上台走秀，透過主持人介紹，讓縣民了解消防工作內容的多元性。

他表示，由於消防年曆是宜蘭縣政府宣導品，主要讓社會大眾對消防員有更多認識與信任，希望透過年曆發送，有效傳達火災預防、災害搶救、緊急救護等消防三大任務及義消招募，因此今天宣導活動現場準備300份年曆是免費對外發送，並不對外販售，當下也被索取一空。

消防局表示，其他民眾如欲索取，可以參加明年元旦上午6時30分在宜蘭運動公園舉辦的升旗典禮。

此外，消防局在明年1月12日上午9時30分，於羅東文化工場舉辦119擴大防火宣導活動當天，還會再加碼發送宣導年曆，相關訊息可至宜蘭縣政府或宜蘭縣政府消防局網站及臉書粉絲專頁，掌握活動詳情。

消防員制服

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