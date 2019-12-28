影／宋瑋莉七堵團結大會人氣旺 謝國樑：鄰家好媽媽最勤快

國民黨基隆市立委候選人宋瑋莉今天在七堵崇智街永平里活動中心，舉行七堵區團結造勢大會，人氣很旺，前立委謝國樑、議長蔡旺璉、前市長張通榮、市黨部主委黃希賢及多名議員等都前往助陣。謝國樑說，宋瑋莉像鄰家好媽媽最勤快。

議長蔡旺璉表示，宋瑋莉代表台灣頭，希望大家支持她當選，讓國會過半，她勤快也最認真，他並指民進黨選舉一到就打主權牌，4年說一次主權，只要選總統就提一次主權，市民要覺醒。

蔡旺連指出，誰可以讓人民幸福就選誰，韓國瑜是不是非常能幹的總統，還沒做還不知道，只要他能找到人適才適所就是我們需要的總統。

前立委謝國樑說，宋瑋莉這時間以來很辛苦，她很溫柔、善良，是一個好媽媽、好阿嬤，但是不斷遭到抹黑，被人用「地產王」形容掛上看板。基隆人很善良，過去選舉不是這樣，房產多是繼承來的，用抹黑真的是很可惡。做不好的可以檢討，但抹黑的不能接受，要給民進黨教訓。

謝國樑表示，他曾做過3屆11年的立委，但他昨天逐條去看反滲透法，但「看攏嘸」，裡面9條條文都沒有說得很清楚，和大陸有互動，宗教交流的互動，以後如果去山東的可能會被抓起來，可能違反反滲透法，民進黨要強推很過份，幸好有韓國瑜。

謝國樑表示，宋瑋莉的優點就是非常勤快，就像是鄰家的好媽媽、好阿嬤，以後做她義務助理，一起幫基隆人服務。他並說，以前也見過不少總統候選人，很少看到總統候選人會這樣苦民所苦的韓國瑜夫妻，可以感受庶民的需求，他最近陪韓國瑜一起去澎湖、馬祖，搭飛機時韓市長都坐他旁邊，他就像自己的大哥一樣聊天，十分的親切。

謝國樑說，他也陪韓市長夫人李佳芬去美國，去東岸向僑胞爭取選票，他們夫妻倆就像自己的阿叔、阿嬸一樣，非常親切隨和，所以韓國瑜和宋瑋莉就是是最好的總統和立委候選人。

民進黨立委候選人蔡適應下午將成立暖碇後援會成立大會，地點在暖暖區源遠路268巷東暖新村停車場。