親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭台銘南下為親民黨站台 嘉義候選人大罵郭無情無義

深綠也批反滲透法 喜樂島：不要因選舉拿國安造勢表演

影／宋瑋莉七堵團結大會人氣旺 謝國樑：鄰家好媽媽最勤快

2019-12-28 16:29聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

國民黨基隆市立委候選人宋瑋莉今天在七堵崇智街永平里活動中心，舉行七堵區團結造勢大會，人氣很旺，前立委謝國樑、議長蔡旺璉、前市長張通榮、市黨部主委黃希賢及多名議員等都前往助陣。謝國樑說，宋瑋莉像鄰家好媽媽最勤快。

議長蔡旺璉表示，宋瑋莉代表台灣頭，希望大家支持她當選，讓國會過半，她勤快也最認真，他並指民進黨選舉一到就打主權牌，4年說一次主權，只要選總統就提一次主權，市民要覺醒。

蔡旺連指出，誰可以讓人民幸福就選誰，韓國瑜是不是非常能幹的總統，還沒做還不知道，只要他能找到人適才適所就是我們需要的總統。

前立委謝國樑說，宋瑋莉這時間以來很辛苦，她很溫柔、善良，是一個好媽媽、好阿嬤，但是不斷遭到抹黑，被人用「地產王」形容掛上看板。基隆人很善良，過去選舉不是這樣，房產多是繼承來的，用抹黑真的是很可惡。做不好的可以檢討，但抹黑的不能接受，要給民進黨教訓。

謝國樑表示，他曾做過3屆11年的立委，但他昨天逐條去看反滲透法，但「看攏嘸」，裡面9條條文都沒有說得很清楚，和大陸有互動，宗教交流的互動，以後如果去山東的可能會被抓起來，可能違反反滲透法，民進黨要強推很過份，幸好有韓國瑜。

謝國樑表示，宋瑋莉的優點就是非常勤快，就像是鄰家的好媽媽、好阿嬤，以後做她義務助理，一起幫基隆人服務。他並說，以前也見過不少總統候選人，很少看到總統候選人會這樣苦民所苦的韓國瑜夫妻，可以感受庶民的需求，他最近陪韓國瑜一起去澎湖、馬祖，搭飛機時韓市長都坐他旁邊，他就像自己的大哥一樣聊天，十分的親切。

謝國樑說，他也陪韓市長夫人李佳芬去美國，去東岸向僑胞爭取選票，他們夫妻倆就像自己的阿叔、阿嬸一樣，非常親切隨和，所以韓國瑜和宋瑋莉就是是最好的總統和立委候選人。

民進黨立委候選人蔡適應下午將成立暖碇後援會成立大會，地點在暖暖區源遠路268巷東暖新村停車場。

【相關閱讀】


‧ 國民黨民調溜滑梯？最新「政黨支持度」看這
‧ 韓國瑜喊「唯一支持蔡英文」出招後 看各家媒體民調變化
‧ 你的一票很重要！別錯過大選「最熱話題」投票

宋瑋莉七堵團結大會人氣旺。圖／宋瑋莉競選總部提供
宋瑋莉七堵團結大會人氣旺。圖／宋瑋莉競選總部提供
分享
宋瑋莉七堵團結大會人氣旺。圖／宋瑋莉競選總部提供
宋瑋莉七堵團結大會人氣旺。圖／宋瑋莉競選總部提供
分享
宋瑋莉七堵團結大會人氣旺。圖／宋瑋莉競選總部提供
宋瑋莉七堵團結大會人氣旺。圖／宋瑋莉競選總部提供
分享
宋瑋莉七堵團結大會人氣旺。圖／宋瑋莉競選總部提供
宋瑋莉七堵團結大會人氣旺。圖／宋瑋莉競選總部提供
分享

韓國瑜謝國樑宋瑋莉2020選舉2020選舉基隆市立委

延伸閱讀

為庶民經濟添活水 韓國瑜拋成立庶民顧問輔導團

韓國瑜親賣「原味」H夾克 高雄人喊價100萬...

影／別人以為我在洗臉 馬英九帶宋瑋莉拜票吃牛...

影／到基隆廟口拜票 洪秀柱：自己艱困選區仍要...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

呂國華說民調領先 陳歐珀大咖加持 黃定和青年軍掃街

2019-12-28 16:53

元旦到2月基隆23院所 窩溝封填免收掛號費及部分負擔

2019-12-28 13:03

歲末送暖 青創企業家發起送萬片看護墊給脊髓損傷病友

2019-12-28 09:36

海科館砍外包 20人陳情「過年怎麼辦？」

2019-12-27 23:29

花蓮曬被節 分享拼布藝術溫暖

2019-12-27 23:16

卑南溪新建攔河堰 解取水苦

2019-12-27 23:09

太平山軌道邊坡坍 蹦蹦車1月10日局部復駛

2019-12-27 23:02

只有一家！宜蘭縣明年有線電視每月收視費維持535元

2019-12-27 16:32

百年鐵匠房將變飲料店？宜蘭：活化歷史建築服務遊客

2019-12-27 15:55

真的缺德！宜蘭冬山被亂倒垃圾堆裡竟還有缺德字樣

2019-12-27 13:33

明華園昨起花蓮巡演 精采好戲4鄉鎮輪番登場

2019-12-27 12:18

都有好禮去那一場呢？宜蘭、羅東、蘇澳元旦升旗比一比

2019-12-27 11:55

太平山蹦蹦車軌道下邊坡崩坍停駛 暫定下月局部通車　

2019-12-27 17:31

海科館外包經費大縮水 46人失業：我們過年怎麼辦？

2019-12-27 12:23
看更多

熱門文章

台南市府用這招 22所學校的淹水夢魘解決了

2019-12-27 18:05

衝場大拚場！要看幻象、F-16、IDF迎曙光 別跑錯地方了

2019-12-28 08:00

西濱芳苑大城段今晚通車 業者送休旅車獎勵施工人員

2019-12-27 18:48

1公里內設第3個加油站 通霄居民怒了

2019-12-27 20:31

桃園滷味節今天開跑 滷味名店齊聚藝文廣場擺攤

2019-12-27 20:36

北北桃一小時生活圈 捷運三鶯線延伸八德目標117年通車

2019-12-28 14:06

新北環狀線年底通車確定跳票 交部明年1月5日履勘

2019-12-28 14:14

維多利亞透過高市校網招生？教育局：訊息提供各校決定

2019-12-28 12:21

嘉義親子情侶拍照新地標！萬花筒光影奇幻藝術

2019-12-28 09:00

過年必來！台南出現花燈隧道 逾千燈籠飄濃濃年味

2019-12-28 08:51

新竹市動物園重生 林智堅實踐兒時夢想泛淚

2019-12-28 11:55

房子愈蓋愈小連買棉被都變了！寢飾驚賣會抓住小宅趨勢

2019-12-27 23:58

西濱通霄北上區間測速 開罰已近2000件

2019-12-27 23:06

秀水金陵花海節12月29日開幕 超美花海、染布道等你來打卡

2019-12-28 07:21

金門也有霹靂小組？跨年晚會上首度亮相展警力

2019-12-28 10:04

枋寮鐵道藝術村吹熄燈號 駐村藝術家嘆：理想難敵現實

2019-12-28 13:02

元旦到2月基隆23院所 窩溝封填免收掛號費及部分負擔

2019-12-28 13:03

郭台銘南下為親民黨站台 嘉義候選人大罵郭無情無義

2019-12-28 17:07

高雄蜜棗首發啟運星馬 小女番茄禮盒外銷新加坡

2019-12-28 13:13

環狀線第一階段今年底無法通了 訂明年1月5日履勘

2019-12-28 13:27

郭台銘失言？ 吳怡農：無法期待70歲郭先生改變價值觀

2019-12-28 16:29

守護綠地 金門辦遊行民眾怒吼「人民最大、罷免議長」

2019-12-28 12:42

夜間奏效 高市都發局周五晚五甲國宅14個管委會成立

2019-12-28 00:00

高溫柑橘灼傷 苗栗縣3鄉鎮災損約1000公頃

2019-12-28 09:28

石門水庫阿姆坪防淤隧道工程 已開挖一半達1880公尺

2019-12-27 18:14

全國首創 苗栗縣石虎保育自治條例今正式上路

2019-12-27 18:01

跨年夜逢上班日 北市這些路段下班時間更塞車

2019-12-28 12:54

影／餐盤回收機器人Enviro進駐國道4服務區

2019-12-28 06:17

網傳南迴改風光通車又封閉 公路局：勿以訛傳訛

2019-12-28 14:43

台南梅嶺梅花今年早綻放 採仙桃、薑黃雞美食不要錯過

2019-12-28 10:56

機車停車格並排不好通行？新北交通局：多年前就畫設

2019-12-28 08:18

阿蓮首發星馬蜜棗封櫃 「川伯」李四川指夭壽好呷

2019-12-28 16:05

台61線中部最後一段 芳苑-大城通車了

2019-12-27 22:59

獲1億80萬元補助 台東打造2座國際棒球移訓基地

2019-12-27 18:26

凍頂烏龍名不虛傳 冬茶賽6600件淘汰率高達49.3％

2019-12-28 15:44

鄭朝明成立總部稱「正綠軍」 民進黨籲團結

2019-12-28 16:27

維多利亞透過高市校網招生？校方：純為學校間資訊交流

2019-12-28 13:34

員工欠薪 高市毒防基金會：董事會將討論存廢

2019-12-27 21:53

北市調整路段率 31.8萬戶將增加房屋稅

2019-12-27 23:33

婦權會委員建請韓國瑜謹言慎行 高市社會局簽送

2019-12-27 18:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top