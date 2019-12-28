元旦到2月基隆23院所 窩溝封填免收掛號費及部分負擔

近年來基隆市國小學童齲齒率居高不下，基隆牙醫師公會媒合7個行政區共23家牙醫院所，提供「窩溝封填免收掛號費及部分負擔」服務，以降低學童齲齒率，服務對象為國小學童1、2年級學生，針對「第一大臼齒」進行窩溝封填，從明年元旦起到2月29日，請家長務必提早電話預約時間。

基隆市牙醫公會說，近年來基隆市國小學童齲齒率居高不下，105及107學年度，基隆市國小學童齲齒盛行率高居全台各縣市前五名，有研究顯示，恆牙第一大臼齒的齲齒率占所有牙齒的50%，而執行窩溝封填可降低6倍第一大臼齒齲齒風險，窩溝封填是有效大幅降低齲齒的方法。

基隆市牙醫師公會理事長林大偉表示，窩溝封填是指在臼齒完全萌出且牙面窩溝還沒有被蛀蝕之前，使用窩溝封劑填滿這些隙縫，就可以阻止食物殘渣和細菌的侵入，防止齲齒。他以手機來比喻，「新買手機馬上包膜保護是最好的，如果等到螢幕都是刮痕、甚至都裂掉了才想去包膜，那就太晚了」。

公會表示，基隆市目前有牙醫師入校施作窩溝封填服務，但入校牙醫師人力不足，今年只有4所牙醫診所入校，僅能服務12所小學，無法涵蓋全市學童。因此，今年基隆牙醫師公會媒合7個行政區，共23家牙醫院所加入提供「窩溝封填免收掛號費及部分負擔」服務的行列，來提高第一大臼齒窩溝封填完成率，但要以電話預約時間，此次各區都有診所配合，家長可依自己住處就近前往。

林大偉說，政府目前對於預防孩童齲齒的措施，包括牙齒塗氟或使用含氟漱口水，但這些作法在門牙及牙齒的平滑處降低蛀牙上有顯著效果，但對臼齒有凹凸不平的細縫、容易堆積細微殘渣的咬合面，使用氟化物防蛀牙的效果有限。

林大偉提醒，目前政府對於兒童口腔保健服務，包括未滿6歲兒童每半年補助一次，及未滿12歲弱勢兒童牙齒每3個月補助一次塗氟、自103年9月起實施入學國小一年級學童恆牙第一大臼齒窩溝封填，以及針對全台國民小學學童實施含氟漱口水計畫。

公會指出，家長要特別注意，恆牙第一大臼齒上方沒有乳牙，會直接從牙齦萌發，上、下顎一共4顆，由於通常在6歲時萌發，又稱「6歲齒」，這顆6歲齒很容易被忽略，很多家長看到誤以為它是乳牙而沒有注意清潔，往往等到蛀損嚴重，到院所就診時，才赫然發現是要用一輩子的恆牙，後悔已來不及。