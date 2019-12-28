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歲末送暖 青創企業家發起送萬片看護墊給脊髓損傷病友

2019-12-28 09:36聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

歲末送暖，在花蓮從事水土保持規畫設計的青創企業家鍾東宏，號召宜花兩地好友，昨捐贈50箱、上萬片尿布和看護墊，送給脊髓損傷行動不便的傷友。代表受贈的花蓮縣脊髓損傷福利協會前理事長彭儀珠說，這些都是會員生活必需品，在景氣不好、募款更困難的情況下，感謝善心捐贈，會代轉送到130多位會員手中。

鍾東宏關懷脊髓傷友多年，每年歲末，都送尿布、看護墊到花蓮縣脊髓損傷福利協進會，這幾年更號召親朋好友一起作公益，去年也曾共同捐贈的睿鋐營造有限公司董事長林宸睿，今年再度集資行善，還有宜蘭羅東盛真壇道長石崇朋伉儷，昨天特地從宜蘭到花蓮，和鍾東宏夫妻一起將愛心親手送到協會。

鍾東宏說，自己是青年創業者，深感取之於社會，用之於社會，當初透過媒體，得知花蓮脊髓損傷福利協進會極需幫助，尤其很多脊損傷友，行動不便，尿布、看護墊這些日用品，成為傷友沉重負擔，因此持續關懷，希望他小小的力量能拋磚引玉，吸引更多愛心幫助傷友；石崇朋也說，愛心慈善大家一起來。

接過鍾東宏等人善心捐贈的尿布與看護墊，讓彭儀珠很感動。她說，脊損傷友因傷癱瘓，工作機會不多，許多人只能待在家裡，經濟上屬於弱勢，每個月在尿布、看護墊都要花很多錢，今年景氣又不好，很多會員為節省必要開支，一片尿布剪成兩半，可以多用一次，甚至有人把紙尿布洗一洗曬乾再用，這些物資，確實對傷友們有很大幫助，將透過下個月的會員大會，或者到宅服務分送給會員，讓他們在年節前感受社會溫暖。

花蓮青創企業家鍾東宏（右2）與宜蘭羅東盛真壇道長石崇朋（左2）伉儷，昨送暖花蓮縣...
花蓮青創企業家鍾東宏（右2）與宜蘭羅東盛真壇道長石崇朋（左2）伉儷，昨送暖花蓮縣脊損傷友。記者王燕華／攝影
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