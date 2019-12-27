太平山軌道邊坡坍 蹦蹦車1月10日局部復駛

太平山蹦蹦車因軌道下邊坡崩塌暫停行駛，預計下個月10日先局部復駛。 圖／林務局羅東林管處提供 分享 facebook

深澳Railbike元旦推出光隧道

宜蘭太平山「蹦蹦車」復駛一年多，昨天因軌道下邊坡崩塌，宣布停駛，評估全線復駛至少要近半年，但為不讓遊客久候，預計明年1月10日起先恢復局部通車；另一知名的新北深澳鐵道自行車Railbike，從明年元旦起至2月9日將推出春節主題光隧道，車票今年12月31日起在全台統一超商ibon接受預訂。

新北深澳鐵道自行車明年元旦起推出春節主題光隧道。 圖／觀旅局提供 分享 facebook

蹦蹦車是宜蘭太平山國家森林遊樂區的人氣遊憩設施，林務局羅東林區管理處指出，前天（26日）收班後，工作人員巡視軌道時，發現1.1公里處的軌道下邊坡崩塌，雖未傷及鐵軌，但影響車道路基安全，考量遊客安全，宣布暫停行駛。

昨天林管處邀集專業技師現勘，邊坡補強工程需要進行到明年5月底才可完工，全面恢復通車，但為了不讓遊客久候，明年1月10日起，先恢復局部路段行駛，車行路線將由原2.6公里調整行駛至1公里處即折返，票價暫時由原價180元降為50元，且蹦蹦車無法開到茂興車站。

深澳鐵道自行車每年都推不同主題的光隧道，明年以春節為主題，進入隧道後，隨魚兒跳躍象徵著魚躍龍門、年年有餘，空中掉落翻滾的金元寶象徵著財運滾滾，中段有「吉」字開道，祝福新的一年吉祥如意，最後在鞭炮煙花中穿過隧道，迎接新的一年。