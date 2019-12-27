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只有一家！宜蘭縣明年有線電視每月收視費維持535元

2019-12-27 16:32聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭地區僅聯禾公司1家有線電視業者，屬獨占市場。宜蘭縣政府通過有線電視費率審議，公告明年度（109年度）宜蘭縣有線廣播電視各項收費上限，收視費維持每戶每月新臺幣535元。

同時，並將聯禾有線電視股份有限公司6項承諾轉化為核准費率的附加負擔，承諾事項涵蓋纜線地下化、持續提供縣內中低收入戶收視費及裝機費減免優惠、試辦纜線附掛美化等。

宜蘭縣政府表示，有線電視費率審議每年邀集傳播、財經、會計、法律、工程技術等專家學者及消費者保護團體、政府部門代表共同組成費率審查委員會依法審查，除法定申報文件外，同時納入節目頻道表、客戶數、經營成本、營運現況等項目審查。

宜蘭縣政府指出，今年聯禾公司高畫質基本頻道數量比例已成長至百分98.9，衡酌該公司未來2年仍將持續投入大量資金升級新款數位機上盒，以因應數位匯流下新媒體競爭，縣府核定109年度有線電視基本頻道收視費上限為每戶每月新臺幣535元、季繳為1555元、半年繳為3100元、全年繳為6100元。

縣府指出，宜蘭地區僅聯禾公司1家有線電視業者，屬獨占市場，有線電視因為是受價格管制的準公用商品，每年透過理性的費率審議來有效監督管理聯禾公司，既使系統經營者有合理利潤以永續經營，也保障收視戶收視權益及公共利益的達成，形塑三方共贏局面。

縣府表示，聯禾公司在今年費率審議會議中承諾，將在明年陸續完成各項提升服務及回饋措施，例如，配合宜蘭縣政府完成宜蘭縣易淹水地區及人口稠密商圈道路測溝附掛纜線地下化、配合規劃109年度辦理青年創業者影像紀錄、持續提供社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站各場域至少一處公共區域裝機費收視費全額免費優惠、持續提供縣內中低收入戶收視費及裝機費減免優惠等事項，其執行情形將納入明年度費率審查的重點。

宜蘭縣政府提醒，109年度仍然維持縣內低收入戶免收主機裝機費、每月基本頻道收視費優惠及中低收入戶收視費半價優惠政策，凡縣府社會處列冊低收、中低收入戶，只要主動提出示有效證件，即可向聯禾公司提出申請（申請電話03-9057999，地址：宜蘭市女中路1段179號），以維護經濟弱勢民眾收看有線電視與吸收新知的權益。

宜蘭縣政府通過有線電視費率審議，公告明年度（109年度）宜蘭縣有線廣播電視各項收...
宜蘭縣政府通過有線電視費率審議，公告明年度（109年度）宜蘭縣有線廣播電視各項收費上限，收視費維持每戶每月新臺幣535元。記者羅建旺／攝影
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