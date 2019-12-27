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百年鐵匠房將變飲料店？宜蘭：活化歷史建築服務遊客

2019-12-27 15:55聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府位在宜蘭火車站南側、幾米廣場北側的「台鐵宜蘭工務段前舊鐵匠房」，是有101年的歷史建築，今年委託活化經營管理，未來會提供幾米廣場周邊旅遊諮詢、紀念品、旅遊書刊導覽圖冊及冷熱飲等相關服務，委外時間為4年。

鐵匠房裝修施工中，不過，有民眾質疑，未來這座歷史建築變飲料店，將可惜了美麗的宜蘭，可惜了當初設幾米公園的立意。

對此，縣政府工商旅遊處今天指出，該場域的使用以活化歷史建築及服務遊客為出發點，並依採購法辦理，也符合歷史建築使用相關規定，營運內容及裝修等再利用計畫，經文化局本月（12月）20日召集文資委員審查通過，裝修結果也要經過審議才能經營。

「飲料服務只是其中一部分」縣政府強調，會持續要求廠商，確實依再利用計畫及合約執行，提供幾米廣場周邊遊客更好的服務。

工商旅遊處指出，「台鐵宜蘭工務段前舊鐵匠房」及其周邊鐵路歷史建築群，見證日治時期宜蘭交通事業的發展脈絡，該址2004年登錄為歷史建築並保存迄今，該棟建物鄰近宜蘭火車站及觀光動能豐沛的幾米廣場，活化再利用條件甚佳，該址的活化再利用以結合周邊步行觀光、商業動能為主，同時兼顧歷史建築的活化彈性與公眾性，將可具體型塑文化資產，並營造當代都市兼容並蓄的風貌。

工旅處也強調，舊鐵匠房活化經營案並不是歷史建築活化的特例，縣內歷史建築，不論公有或私有，目前已逐步活化，例如，舊主秘公館活化，目前為九穀餐廳，舊宜蘭監獄門廳活化，目前為藍屋餐廳等，不但讓歷史建築獲得保存，也提供相關功能服務，更能澄清被列為歷史建築即不得使用的誤解，讓歷史建築後續獲得更好的保存機會。

宜蘭縣政府位在宜蘭火車站南側、幾米廣場北側的「台鐵宜蘭工務段前舊鐵匠房」，是有1...
宜蘭縣政府位在宜蘭火車站南側、幾米廣場北側的「台鐵宜蘭工務段前舊鐵匠房」，是有101年的歷史建築，今年委託活化經營管理，未來會提供幾米廣場周邊旅遊諮詢、紀念品、旅遊書刊導覽圖冊及冷熱飲等相關服務，委外時間為4年。記者羅建旺／攝影
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歷史建築幾米廣場

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