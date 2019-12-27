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花蓮秀林幸福巴士上路 深入公車到不了的地方

2019-12-27 14:18中央社 花蓮縣27日電

花蓮秀林鄉是全台最大鄉鎮，部落分散較廣，仍有部分區域沒有公車行經，鄉公所與公路總局合作，量身規劃分區幸福巴士，北區、南區日前上路，中區預計明年初上路。

秀林鄉自2013年起，由公所自編預算，推動社福醫療專車、和平社福巴士等2條路線，但營運成本日趨增加，壓縮鄉內部分基礎建設、社會福利，今年經公路總局台北區監理所、國立東華大學東部區域運輸發展中心等團隊輔導，挹注新台幣300餘萬元經費，協助維持服務路線。

秀林鄉長王玫瑰接受中央社記者採訪表示，鄉內北區鄰近宜蘭縣、南至花蓮壽豐鄉，計畫設點北、中、南三處幸福巴士服務據點，其中北、南區過去有營運基礎，經公路總局輔導，可延續路線，中區則需要新闢路線，預計明年過年後可以正式上路。

幸福巴士有南、北2條路線，南線自文蘭重光部落發車，行經郵局、慈濟醫院、衛福部花蓮醫院、門諾醫院等站，終點為花蓮縣政府；北線則自和平村辦公室前廣場發車，途經和中、和平火車站

王玫瑰說，幸福巴士行駛路線依民眾就醫、就學與採購需求規劃，1車可容納約20人，北線週一至週六行駛，南線週一至週五行駛、週六則採預約制，固定行駛日，一天內將各有4班車循環接駁，未來也會視情況調整路線，只要是鄉民都可以免費搭乘。

台北區監理所表示，秀林北區和平村地勢封閉，位在蘇花公路沿線，沒有公路客運行駛，居民聯外交通仰賴鐵路運輸，幸福巴士前進部落各處，將居民送往車站轉乘火車；南區山區高度落差大，以重光社區為例，山區到聯外道路，徒步也需要近1小時，幸褔巴士也開進部落，省去徒步及候車時間。

針對各鄉鎮市推動幸福巴士，花蓮縣政府表示，公路總局今年和相關部門多次開會討論，提出2年為限、補助95%的購車費用及營運費，目前已有鳳林鎮、秀林鄉陸續啟用，玉里鎮正在規劃送審中。

巴士火車站蘇花公路

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