海科館外包經費大縮水 46人失業：我們過年怎麼辦？

國立海洋科技博物館明年度大砍外包清潔、機電保養、保全等勞人力經費，不同的外包承攬公司共有46人因此恐將「失業」，今天上午其中20多人出面陳情，由立委候選人宋瑋莉競選總部協助召開記者會，他們指出，大家都是在八斗子附近在地居民，年關將屆前失業，家人生活頓失依靠，「我們過年怎麼辦？」。海科館說明，為提升行政效能，調整勞務承攬服務人力及內容。

今天上午由議員張淵翔、藍敏煌與20多名海科館外包公司清潔、機電保養、保全人員舉行記者會。保全副隊長李怡均等46人聯合陳情指出，他們原負責海科館清潔、機電保養、保全等工作，但因預算不足人力大幅縮減，機電人力縮減至2人，清潔人員減到6人，保全人員更只剩夜間保全1人，真不知易受高鹽分海風侵蝕的眾多機電設備還能不能妥善維護？

陳情指出，全館區腹地約50公頃，清潔人員不足，無人除草，是否會成為另類「蚊子館」？保全剩1人，白天營運無人巡視館區，有心人士很容易進入管制區肆意破壞、偷竊，夜間閉館時更難防，若有突發狀況，1名保全能處理解決嗎？

宋瑋莉表示，中央政府每年編列龐大的預算，對基隆市海科館1年僅2億元的預算都不願意編足，希望中央能多撥一點經費給海科館，挽救這46戶失去收入的家庭，不要讓海科館的營運管理維護出現大漏洞。宋瑋莉呼籲教育部，海科館內對觀光及收入最有幫助的就是海洋生態展示館，現在因原承建的公司倒閉，興建遙遙無期，是影響觀光產業最重要的因素，唯有興建海洋生態展示館，才能讓海科館的營運不管是參觀人次或收入都能有起死回生的機會，所以中央應該積極編列預算自行興建。

海科館對此回應說明，為提升行政效能、健全各項制度，使經費運用更具效益，因此針對明年度勞務承攬服務人力與工作內容進行部分調整（包含機電維護、清潔與保全服務案），主要目的是希望透過資源整合、重新檢討崗位人力配置以及精簡業務流程，提升行政效能，避免資源重複挹注並節省公帑。

針對派駐員工的工作權益，海科館說，在今年10月間已協調勞務承攬公司予以協助，除保障留用人員權益外也協助轉介非留用人員至其他案場服務，期保障員工權益。海科館現階段雖因應行政效能調整人力，未來會依館舍業務擴增，同步彈性調增行政庶務人力外包需求 海科館外包經費大縮水，有46人外包的勞務人力失業，今天出面陳情 「我們過年怎麼辦？」。記者游明煌／攝影 分享 facebook

海科館外包經費大縮水，有46人外包的勞務人力失業，今天出面陳情 「我們過年怎麼辦？」。記者游明煌／攝影 分享 facebook