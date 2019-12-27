親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

檢仔聊齋：失能又熱愛作秀的檢察行政高層

評／為何藍綠都不太相信這次的總統民調？

都有好禮去那一場呢？宜蘭、羅東、蘇澳元旦升旗比一比

2019-12-27 11:55聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

迎接2020年元旦，宜蘭縣政府、宜蘭市公所、羅東鎮公所、蘇澳鎮公所等都宣布舉辦升旗典禮，有健行、有摸彩、有表演、有美食，還有禮物可以拿，都各具特色。

其中，宜蘭縣政府109年元旦升旗典禮，元旦當天上午6點30分在宜蘭運動公園體育館前廣場舉行。

升旗現場備有小國旗、元旦紀念福袋贈送，升旗典禮結束後，展開全民活力健行，當天全程參與健行活動的民眾可獲得活力早餐(數量有限，送完為止)，還有機會參加摸彩，獎項有電視、電冰箱等豐富獎品。

活動現場並提供暖心甜湯圓、開運粥，請民眾自備環保餐具享用，升旗活動有凱旋國中舞獅隊演出。

縣長林姿妙將帶領原住民、客家及新住民(泰國、印尼、越南）等族群家庭代表來領唱國歌，並由宜蘭縣消防勇男擔任升旗手。

全民活力健行由體育館前廣場鳴笛出發，左轉公園路(南側)，右轉凱旋路，直行至縣政北路口，再延原路線折返體育館前廣場，全程約3公里。

而宜蘭市公所的元旦升旗典禮，當天上午6點30分在市公所前廣場舉行，帶領健康操，備有1千份的摺疊背包、環保清潔用品相送，還有熱飲與平安粥。

羅東鎮公所元旦升旗典禮與健行，當天上午6點30分在鎮公所廣場前舉行，現場發送小國旗2千支，並準備熱薑茶、桂圓紅棗茶供民眾飲用，參加健行的民眾有礦泉水，毛巾及宣導品，共約2500份(發完為止)，並有數百份摸彩品。

健行從公所大門口出發，左轉中興路(領取礦泉水)，沿民生路，右轉純精路(領取摸彩券及兌換券)，左轉竹林街，右轉竹林街326巷，接著復興路二段157巷(蓋中途點章)，右轉復興路二段(兌換毛巾)，接著復興路一段、中華路、倉前路、興東路(兌換宣導品)，回到中山公園參加摸彩活動，健行路程約4.8公里，將繞行羅東鎮北區，沿途可欣賞到羅東優美的田園風光。

蘇澳鎮公所元旦升旗典禮與健行，當天上午7點在鎮公所前廣場舉行，當天將分送1500頂活動限定運動紀念帽、洗衣粉、毛巾、礦泉水，還可免費享用仔魚平安粥豐盛早餐。

升旗典禮結束暖身操後，到楠仔坑步道健行，全程來回約1小時，全程參與者可兌換1份台化公司贊助的環保洗衣粉1份，還有機會摸彩拿到42吋液晶電視。

羅東鎮公所元旦升旗典禮與健行，當天上午6點30分在鎮公所廣場前舉行，現場發送小國...
羅東鎮公所元旦升旗典禮與健行，當天上午6點30分在鎮公所廣場前舉行，現場發送小國旗2千支，並準備熱薑茶、桂圓紅棗茶供民眾飲用，參加健行的民眾有礦泉水，毛巾及宣導品，共約2500份(發完為止)，並有數百份摸彩品。圖／羅東鎮公所提供
分享
宜蘭縣政府109年元旦升旗典禮，備有小國旗、元旦紀念福袋贈送參與民眾，縣長林姿妙...
宜蘭縣政府109年元旦升旗典禮，備有小國旗、元旦紀念福袋贈送參與民眾，縣長林姿妙將帶領原住民、客家及新住民(泰國、印尼、越南）等族群家庭代表來領唱國歌，並由宜蘭縣消防勇男擔任升旗手。圖／宜蘭縣政府提供
分享
羅東鎮公所元旦升旗典禮與健行，當天上午6點30分在鎮公所廣場前舉行，現場發送小國...
羅東鎮公所元旦升旗典禮與健行，當天上午6點30分在鎮公所廣場前舉行，現場發送小國旗2千支，並準備熱薑茶、桂圓紅棗茶供民眾飲用，參加健行的民眾有礦泉水，毛巾及宣導品，共約2500份(發完為止)，並有數百份摸彩品。圖／羅東鎮公所提供
分享
宜蘭市公所的元旦升旗典禮，當天上午6點30分在市公所前廣場舉行，帶領健康操，備有...
宜蘭市公所的元旦升旗典禮，當天上午6點30分在市公所前廣場舉行，帶領健康操，備有1千份的摺疊背包、環保清潔用品相送，還有熱飲與平安粥。 記者羅建旺／攝影
分享
宜蘭縣政府109年元旦升旗典禮，備有小國旗、元旦紀念福袋贈送參與民眾，縣長林姿妙...
宜蘭縣政府109年元旦升旗典禮，備有小國旗、元旦紀念福袋贈送參與民眾，縣長林姿妙將帶領原住民、客家及新住民(泰國、印尼、越南）等族群家庭代表來領唱國歌，並由宜蘭縣消防勇男擔任升旗手。圖／宜蘭縣政府提供
分享
蘇澳鎮公所元旦升旗典禮與健行，當天上午7點在鎮公所前廣場舉行，當天將分送1500...
蘇澳鎮公所元旦升旗典禮與健行，當天上午7點在鎮公所前廣場舉行，當天將分送1500頂活動限定運動紀念帽、洗衣粉、毛巾、礦泉水，還可免費享用仔魚平安粥豐盛早餐。圖／蘇澳鎮公所提供
分享
宜蘭市公所的元旦升旗典禮，當天上午6點30分在市公所前廣場舉行，帶領健康操，備有...
宜蘭市公所的元旦升旗典禮，當天上午6點30分在市公所前廣場舉行，帶領健康操，備有1千份的摺疊背包、環保清潔用品相送，還有熱飲與平安粥。 記者羅建旺／攝影
分享

羅東

延伸閱讀

苗栗縣109年元旦升旗典禮 邀大家迎接第一道...

蘇花改觀光紅利 花蓮喜 宜蘭憂

桃園元旦升旗抽大獎拚3萬人氣報名額滿 現場加...

韓國瑜加碼高雄元旦升旗 鄭文燦：韓常修正活動...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

海科館外包經費大縮水 46人失業：我們過年怎麼辦？

2019-12-27 12:23

明華園昨起花蓮巡演 精采好戲4鄉鎮輪番登場

2019-12-27 12:18

台東卑南溪新建下游攔河堰啟用 受益農田2505公頃

2019-12-27 11:09

基隆東岸高架橋 科技執法抓違規大貨車

2019-12-26 23:44

失怙的她 父親節蛋糕做出媽媽的愛

2019-12-26 23:40

邊教功夫邊旅遊 林朝來退休很精彩

2019-12-26 23:16

宜蘭爭設寵物公園 讓毛小孩能安心玩

2019-12-26 17:16

正濱漁港深度遊程可抽公主郵輪 文創音樂市集周末登場

2019-12-26 17:03

海廢無所不在危言聳聽？海生館發現收容海龜便便全有

2019-12-26 17:03

基隆旭川河長期惡臭 蔡適應爭取經費改善第一期已動工

2019-12-26 16:46

大哭一場後 羅商10大傑出青年出列全國賽用汗水鍍金

2019-12-26 15:41

日系美顏拔河女冠軍 因一顆柳丁奪全國餐飲優勝

2019-12-26 15:07

基隆旭川河整治一期工程 預定明年11月完工

2019-12-26 15:04

陽大附醫分送「臘八粥」給民眾 中醫說這粥很養生

2019-12-26 13:27

基隆跨年加開14線公車載返家 免費升旗專車陪看日出

2019-12-26 10:41

基隆通勤福音 增1558B往內湖、松山尖峰10分鐘1班半價

2019-12-26 08:54
看更多

熱門文章

「南科富人區」有超商了 一次開兩間還外加星巴克

2019-12-26 16:37

老虎回來了！竹市動物園28日開幕 老人兒童2天免費遊

2019-12-27 07:17

影／高雄南橫公路下月通到天池 暫緩實施總量管制

2019-12-26 21:54

台南出現「綠色斑馬線」 不只是新奇還有佛心來的原因

2019-12-26 22:17

單車友私訊竹子湖派出所問路 警幽默回覆網笑翻

2019-12-27 09:42

素顏村姑變身氣質美女 台26線車城尖山段景觀大蛻變

2019-12-26 16:40

環狀線即將通車 秀朗橋、景安站YouBike先啟用

2019-12-26 15:40

蘇治芬指宣傳車遭威脅 當事人喊冤：吵到孫子睡不著

2019-12-27 00:28

「行運一條龍」來了 苗栗市中正路上空越夜越美麗

2019-12-26 21:38

民雄鬧區施工 塞車不斷攤販抱怨

2019-12-26 13:20

獨力撫養患病母弟 女大生「撐不下去」培力園急伸援手

2019-12-26 17:48

日系美顏拔河女冠軍 因一顆柳丁奪全國餐飲優勝

2019-12-26 15:07

北市燃氣熱水器更換補助 明年1月申請、每戶3000元

2019-12-26 14:49

苗栗議員黃芳椿批曾玟學網路霸凌 曾：他們希望我閉嘴

2019-12-26 17:32

黃國昌爆國宅舊管線塗漆假冒 北市府：違規若屬實可求償

2019-12-26 15:21

88年日式房舍 竹市湖畔料亭吃一口懷舊味

2019-12-26 15:59

台南六甲落羽松祕境更美了 「浪漫曾文」輕旅行快報名

2019-12-26 14:40

「菜完了、魚上了」 吃飯也有選舉暗喻？

2019-12-26 19:36

苗栗縣109年元旦升旗典禮 邀大家迎接第一道曙光

2019-12-26 19:38

這家農場小便斗開花紅到日本 百名網紅也驚艷

2019-12-26 19:49

黑熊媽媽不再牙痛 出現大雪山向鏡頭說哈囉！

2019-12-26 17:09

毛小孩也要長照！ 北市攜手台大 首座教學醫院級動物安養機構

2019-12-26 13:39

日治時期的飲宴場所湖畔料亭 28日開幕賦予原身分

2019-12-26 13:16

長榮中學欠薪風波 勞資協商達成兩共識

2019-12-26 14:19

遠東全家福歲未三重outlet展售會 膠原蛋白發熱衣夯

2019-12-26 19:37

宣傳車麥克風手疑遭威脅 蘇治芬到東勢派出所靜坐

2019-12-26 22:24

新莊水管破管超過24小時 預計明下午2點恢復供水

2019-12-26 21:25

看夕陽、親水池...世界7大令人期待的公園 預計明年2月問世！

2019-12-26 20:06

新莊自來水管漏水 已停水15小時影響近千戶

2019-12-26 12:40

造福汽機車族！北市路邊停車優惠延長半年

2019-12-26 15:38

傳出「台灣人壽棒球隊」要解散？中市運動局周旋反對

2019-12-26 23:47

桃園新購電動機車補助1萬元 明年恐再縮水

2019-12-26 19:39

心念整治空汙 台中市長盧秀燕的鼠年賀卡長這樣

2019-12-27 09:24

活化鐵路眷村景觀 高屏溪舊鐵橋周邊變得更美了

2019-12-26 13:26

大社三寶觀光季 元月4日、5日觀音山品嘗當季蜜棗

2019-12-27 07:18

基隆旭川河長期惡臭 蔡適應爭取經費改善第一期已動工

2019-12-26 16:46

海科館外包經費大縮水 46人失業：我們過年怎麼辦？

2019-12-27 12:23

屏東征服宇宙！獵戶座天文台今啟用 大小朋友追日偏食

2019-12-26 17:18

黃國昌踢爆：國宅舊管塗漆矇混 北市府：調查究責

2019-12-26 23:13

竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調整禁左轉時段

2019-12-26 23:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top