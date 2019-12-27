都有好禮去那一場呢？宜蘭、羅東、蘇澳元旦升旗比一比

迎接2020年元旦，宜蘭縣政府、宜蘭市公所、羅東鎮公所、蘇澳鎮公所等都宣布舉辦升旗典禮，有健行、有摸彩、有表演、有美食，還有禮物可以拿，都各具特色。

其中，宜蘭縣政府109年元旦升旗典禮，元旦當天上午6點30分在宜蘭運動公園體育館前廣場舉行。

升旗現場備有小國旗、元旦紀念福袋贈送，升旗典禮結束後，展開全民活力健行，當天全程參與健行活動的民眾可獲得活力早餐(數量有限，送完為止)，還有機會參加摸彩，獎項有電視、電冰箱等豐富獎品。

活動現場並提供暖心甜湯圓、開運粥，請民眾自備環保餐具享用，升旗活動有凱旋國中舞獅隊演出。

縣長林姿妙將帶領原住民、客家及新住民(泰國、印尼、越南）等族群家庭代表來領唱國歌，並由宜蘭縣消防勇男擔任升旗手。

全民活力健行由體育館前廣場鳴笛出發，左轉公園路(南側)，右轉凱旋路，直行至縣政北路口，再延原路線折返體育館前廣場，全程約3公里。

而宜蘭市公所的元旦升旗典禮，當天上午6點30分在市公所前廣場舉行，帶領健康操，備有1千份的摺疊背包、環保清潔用品相送，還有熱飲與平安粥。

羅東鎮公所元旦升旗典禮與健行，當天上午6點30分在鎮公所廣場前舉行，現場發送小國旗2千支，並準備熱薑茶、桂圓紅棗茶供民眾飲用，參加健行的民眾有礦泉水，毛巾及宣導品，共約2500份(發完為止)，並有數百份摸彩品。

健行從公所大門口出發，左轉中興路(領取礦泉水)，沿民生路，右轉純精路(領取摸彩券及兌換券)，左轉竹林街，右轉竹林街326巷，接著復興路二段157巷(蓋中途點章)，右轉復興路二段(兌換毛巾)，接著復興路一段、中華路、倉前路、興東路(兌換宣導品)，回到中山公園參加摸彩活動，健行路程約4.8公里，將繞行羅東鎮北區，沿途可欣賞到羅東優美的田園風光。

蘇澳鎮公所元旦升旗典禮與健行，當天上午7點在鎮公所前廣場舉行，當天將分送1500頂活動限定運動紀念帽、洗衣粉、毛巾、礦泉水，還可免費享用仔魚平安粥豐盛早餐。