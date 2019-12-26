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失怙的她 父親節蛋糕做出媽媽的愛

2019-12-26 23:40聯合報 記者羅建旺／宜蘭報導

少了爸爸但母愛給勇氣，羅東高商張宇彤創作父親節蛋糕，拿下全國技藝競賽的金手獎。記...
少了爸爸但母愛給勇氣，羅東高商張宇彤創作父親節蛋糕，拿下全國技藝競賽的金手獎。記者羅建旺／攝影
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羅東高商學生參加今年商業類科全國技藝競賽榮獲5座金手獎、5座優勝，實用技能班學生張宇彤從小喜歡烹飪，這場比賽卻觸及她內心的痛，看到比賽題目「父親節蛋糕」當場愣住，因為她從小沒有爸爸，沒過過父親節，張宇彤說，當時很慌，因為「我根本不知道怎麼呈現」，後來轉化成對媽媽的愛，一舉奪得「烘焙」金手獎。

羅東高商學生參加今年度的商業類科全國技藝競賽，從全國193所學校、993位選手裡...
羅東高商學生參加今年度的商業類科全國技藝競賽，從全國193所學校、993位選手裡脫穎而出，榮獲5座金手獎、5座優勝。記者羅建旺／攝影
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「我想到媽媽，媽媽給我的愛，給我的勇氣！」雖從小沒有過父親節，要如何表達父親的愛，讓她顯得不知所措，但張宇彤說，後來轉化為對於媽媽的愛來裝飾蛋糕，運用自己長期來學習的技能與基本功，自己找元素，創作了一個有鬍子、領結造型的巧克力與鮮奶油蛋糕。

比賽過程很煎熬，即使交出作品後，她還是覺得不滿意，自認沒能完整呈現自己想要的成果，沒想到看得獎榜單，得了金手獎，一切努力有代價，她要更加努力，朝自己的夢想繼續前進。

餐飲科學生李苡棋在「餐飲服務」獲得優勝，她被老師與同學形容是「顏值超高」，始終掛著笑容，國中時是拔河選手，還曾拿過全國冠軍，人生規畫，想到世界各走看看，想去考空服員，結合現在所學的專業，築夢踏實。

餐飲科李苡棋曾是拔河全國女冠軍，全國技藝競賽獲「餐飲服務」優勝，高顏值的她，未來...
餐飲科李苡棋曾是拔河全國女冠軍，全國技藝競賽獲「餐飲服務」優勝，高顏值的她，未來結合所學，想當空姐。記者羅建旺／攝影
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而多媒體設計科的王虹翔、林依蓁參加「商業廣告」競賽，每天練習至少12小時，假日不休，苦練編排設計及繪圖技巧，雙雙獲得金手獎殊榮，更拿下榮獲團體獎銀牌，資料處理科張苡柔為文書處理選手，榮獲金手獎；羅東高商校長陳銓讚賞說，他們的用心都被看見了。

父親節

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