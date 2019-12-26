宜蘭爭設寵物公園 讓毛小孩能安心玩

宜蘭毛小孩多，卻缺乏專屬寵物公園，唯一場地在宜蘭縣流浪動物收容所旁，但過於偏僻，動保人士今天請命，希望在宜蘭溪北、溪南各設專屬寵物公園，讓毛小孩安心玩，立委候選人陳歐珀承諾，若連任，3個月內找地籌設，另外，增設收容空間。

縣政府表示，已經向農委會爭取109年度「補助宜蘭縣收容所辦理流浪犬貓美容專區、犬舍地面工程、高壓清洗系統、寵物公園水池親水區」等計畫，獲得農委會初步同意，補助總經費883萬元，收容空間則爭取經費規畫設計，增設收容所二館。

「零安樂」前年（2017年）2月6日正式啟動，全國各公立收容所停止撲殺流浪動物，收容環境與配套措施成為各縣市頭痛問題，立委候選人陳歐珀今天與農委會動物保護科、宜蘭縣內動保團體到宜蘭縣動植物防疫所，商議改善與解決對策。

陳歐珀表示，請農委會協助宜蘭動植物防疫所，建立全新的「流浪動物中途之家(二館)」， 讓毛小孩們有更整潔、明亮的收容空間，並會持續推動動保政策，像是「動保警察法制化」、「禁用捕獸夾」等。

宜蘭縣動物關懷協會理事長楊章渝請命，設置寵物公園。他表示，宜蘭唯一寵物公園設置在防疫所旁，但太偏遠，愛狗人士或飼主不會帶來，因有民眾在一般公園，會擔心狗有傳染病、狗排洩、或不喜歡狗、怕狗叫聲，會排斥，因此，希望溪北或溪南各設專屬寵物公園，讓狗兒自由自在奔跑。

陳歐珀認同，承諾若能連任，會在３個月內與縣政府協調，尋找適合的地點來設置。

宜蘭縣政府指出，動物保護法「零安樂死政策」啟動後，縣府採取「源頭減量」與「擴大送養」2種方法因應，從民國102年啟動混種犬貓免費絕育工作，截至今(108)年底為止、6年來已完成1萬5千隻以上的混種犬貓絕育，減少縣內流浪犬數量超過百分70，推動送養部分則由早年的百分10提升至現今的百分60。