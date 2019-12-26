海廢無所不在危言聳聽？海生館發現收容海龜便便全有

屏東海生館從今年收容通報受傷救援的24隻海龜，蒐集排泄物，經過清洗、篩選後挑出海洋廢棄物做統計分析，發現每隻海龜都有攝入海洋廢棄物，最常見的是硬塑膠；海生館副館長陳德豪說，包含橡皮筋、尼龍繩、氣泡布、塑膠袋等生活常見的物品，都出現在收容海龜排泄物中，顯示海洋廢棄物在生態環境中的無所不在。

海生館研究團隊指出，今年全台已有261件海龜通報，其中海生館收容24隻瀕臨絕種的保育類海龜，多數海龜被通報是因為漁民捕獲、擱淺在沙灘或潮間帶，或遭廢棄網具纏繞，民眾撥打海巡署專線118後，由海洋保育署成立的海洋保育類野生動物救援組織網專家學者、各地縣市政府以及海巡齊力救援，海生館負責彰化至台東地區的海龜救援收容。

海生館助理研究員李宗賢說，藉由海生館與東華大學海洋生物研究所合作研究，收容醫療過程中同時蒐集海龜排泄物，經過清洗、篩選後挑出海洋廢棄物統計分析；結果顯示，幾乎每隻海龜都攝入海洋廢棄物，最常見的種類是硬塑膠，顏色以白色為主，另透過血液檢查資料顯示，海龜吞下海洋廢棄物的數量與動物脫水、腸胃道炎症和腎臟疾病等的血液檢查數值呈現正相關，對健康造成程度不等的影響。