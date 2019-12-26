正濱漁港深度遊程可抽公主郵輪 文創音樂市集周末登場

基隆小鎮漫遊正夯，為讓遊客體驗基隆深度旅遊的魅力，與在地青年團體雨都漫步、星濱山共創工作室及和平島公園共同推出特色遊程，本周六登場，有「雨都漫步-港畔光曲」、「星濱山-聖誕漫步在正濱」、「和平島公園-離島不離島」等遊程，以說故事的方式引領遊客走進基隆的自然風光、人文歷史、特色美食，參加遊程還可以獲得抽獎券，最大獎是公主郵輪4天3夜之旅。

市府觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，今年首次在正濱漁港舉辦「小鎮漫遊正濱紛」文創音樂市集，也是第一次推出在地深度遊程，由在地青年團隊帶著遊客以徒步的方式一步步漫遊基隆，透過導覽解說了解基隆的人文風貌，有深入和平島欣賞特殊地景，也有星濱山團隊教大家用廢棄漁網改造個人專屬的漁網燈，遊程內容多元豐富從市區到崁仔頂漁市、從正濱到和平島，讓遊客漫遊雨都走讀基隆。

活動在本周末28日，下午1點來正濱漁港色彩屋前逛逛文創音樂市集，民眾還可到周邊店家享用美食及咖啡，圖們咖啡、找到幸福咖啡店、Casa Picasso、525酒食、默默吃等，凡消費用餐即可獲得1點，集滿3點即可到活動現場服務台兌換抽獎券，獎項有公主郵輪4天3夜之旅、ASUS ZenFone手機、長榮桂冠酒店雙人住宿等等，豐富大獎等著你。

市府說，從早上的遊程體驗到下午的音樂文創市集，活動地點在基隆中正區正濱漁港色彩屋，外地的遊客可從台北搭乘首都客運1579直接抵達正濱漁港，或是搭乘大都會客運2088、國光客運1800、1801、1802、1813、2022、基隆客運9006至基隆後再轉市公車101、102、103、104、108以及T99台灣好行-濱海奇基線，皆可抵達活動現場，自行駕車的遊客也可善用周邊八尺門、漁會海產銷售門市、小艇碼頭、八斗子星辰碼頭等收費停車場。

曾姿雯表示，28日這天要用音樂、用遊程、用在地品牌讓大家感受基隆在地的氣味，在正濱漁港色彩屋前吹著海風聆聽音樂，享受基隆的悠閒浪漫。