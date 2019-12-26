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基隆旭川河長期惡臭 蔡適應爭取經費改善第一期已動工

2019-12-26 16:46聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市旭川河流經仁愛區中心，附近住宅林立，流經崁仔頂魚市、廟口等地，長期散發臭味、漂浮異物，民進黨立委候選人蔡適應與市長林右昌向行政院爭取經費改善，第一期7500萬元工程已經動工，第二期4400萬的工程已在發包中，未來水質可望大幅改善。

基隆市區有多條河川流經；為了改善水環境，立委蔡適應向行政院爭取預算，並已獲得環境保護署核定3億4千餘萬元計畫，改善南榮、旭川、田寮河，今天他邀環保署到旭川河了解工程進度。

蔡適應表示，目前基隆河川整治計畫共分為六個部分，其中旭川河和田寮河第一期已在施工中，旭川河10月動工，經費7500萬元。第二期計畫以及西定河、南榮河也都在規畫或發包中，蔡適應感謝環保署補助約78%的預算，讓工程得以推動。

環保署副署長蔡鴻德說，旭川河工程進度預定是3.27%，目前實際達到5.01%，未來將引進礫間接觸曝氣工法淨化水質，先行截流汙水，利用「生物膜」，消滅水中汙染物；經礫間處理後的乾淨河水再排回河道，這個方法預算比較大，但可望解大幅緩解旭川河異味和汙染，環保署會繼續協助改善基隆水環境。

市政顧問陳東財表示，旭川河第二期接近4400萬的工程已在發包中，待全數完工後，每日汙水處理量可達到2萬立方公尺，符合環保局先前測定的旭川河汙水量，水質會有大幅改善。

議員鄭文婷說，旭川河沉砂池在過去是個很自然的生態環境，甚至有許多鳥類棲息，因此她很關心候鳥繁殖議題，很欣慰看到樹木均已移植到天外天復育公園。至於里民提出包含設立公園、不建停車場的意見，她也請環保局在工程專業考量與地方發展觀點間，盡可能尋找共識。

蔡適應表示，為了找到適合蓋水淨場的地點，他不斷溝通爭取，感謝國防部軍備局和交通部台鐵局願意協助。基隆人期盼河川整治許久，好不容易在行政院、基隆市政府和他多方合作下獲得契機，工程不求快，但一定要如質完成，給予市民朋友乾淨水環境和綠美化空間。

蔡適應說，懇請大家支持他連任、讓「蔡英文、林右昌、蔡適應」組成的基隆進步方程式繼續為大家服務，讓轉動基隆的腳步持續發生。

基隆旭川河長期惡臭，蔡適應爭取經費改善第一期已動工。圖／ 蔡適應競選總部提供
基隆旭川河長期惡臭，蔡適應爭取經費改善第一期已動工。圖／ 蔡適應競選總部提供
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基隆蔡適應環保署河川汙染

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