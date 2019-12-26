大哭一場後 羅商10大傑出青年出列全國賽用汗水鍍金

國立羅東高商在今年商業類科全國技藝競賽中，從全國193所學校、993名選手中勝出，勇奪5金5優勝。其中，多媒科設計科的王虹翔、林依蓁參加「商業廣告」競賽，每天練習至少12小時，假日不休，苦練編排設計及繪圖技巧，在指導老師彭萱茲陪伴練習下，雙雙獲得金手獎殊榮，更拿下榮獲團體獎銀牌。

他們的作品令評審驚艷，講評稱讚說：「主視覺清新、時空背景穿透性佳、技法精湛紮實熟練，畫面極具視覺吸引力」。

資料處理科張苡柔為文書處理選手，在劉淑芬老師悉心指導下，比賽作品評審給予高度的評價：「其文字處理具有非常完美的表現，各項技巧熟練，且細心處理版面變化，表格的操作運用恰到好處」，榮獲金手獎。

實用技能班張宇彤獲得「烘焙」金手獎，這次比賽的主題為父親節，對於從小沒有過父親節的她來說，剛開始對於如何表達父親的愛顯得不知所措，後來靈機一動轉化為對於媽媽的愛來裝飾蛋糕，深獲評審的青睞，脫穎而出。

國際貿易科潘佳莉比賽中，突遇鍵盤損壞、檔案毀損及儲存光碟片異狀，但沈著應對，也拿下金手獎。

「網頁設計」柯靖鴻、「程式設計」張育維、「會計資訊」賴德峻、「中餐烹飪」林俊佑、「餐飲服務」李苡棋都能克服訓練時的挫折、自我突破，拿下優勝，10名得獎者名列羅商「10大傑出青年」，獲獎獎座及數量再創校史高峰。

「每個孩子獲獎的背後都有段感人故事。」羅東高商校長陳銓說，可以看得到他們的用心，犧牲時間為前途打拚，出發前，同學夾道歡送，獲獎回來，夾道歡迎，那種畫面與可貴的精神，令人難忘，因他們的努力與付出，爭了光。