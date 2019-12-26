基隆旭川河整治一期工程 預定明年11月完工

尋求連任的民主進步黨立法委員蔡適應今天邀請環保署副署長蔡鴻德前往基隆市會勘旭川河第一期水質改善現地工程，蔡鴻德說，目前進度已達5.01%，預定明年11月2日完工。

蔡適應表示，為了改善基隆水環境，他向行政院爭取預算，獲得環境保護署核定新台幣3億4000餘萬元計畫，今天邀請蔡鴻德、基隆市環保局長賴煥紘等人前往旭川河會勘，瞭解工程進度。

蔡適應說，基隆的河川整治計畫共分為6部分，其中旭川河和田寮河第一期已在施工，第2期計畫以及西定河、南榮河正在規劃或發包中，感謝環保署願意補助約78%預算讓工程得以推動。

蔡鴻德表示，旭川河第一期水質改善現地處理工程已在10月4日開工，預定明年11月2日完工，截至25日為止預定工程進度為3.27%，實際進度已達到5.01%。

蔡鴻德指出，未來將引進礫間接觸曝氣工法淨化水質，先行截流汙水，利用「生物膜」消滅水中汙染物，經礫間處理後的乾淨河水再排回河道，這個方法預算較高，但可望大幅緩解旭川河異味和汙染，環保署會繼續協助改善基隆水環境。

蔡適應說，基隆人期盼河川整治許久，好不容易在行政院、基隆市政府和他多方合作下獲得契機，工程不求快，但一定要如質完成，帶給市民乾淨水環境和綠美化空間。