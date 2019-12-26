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基隆跨年加開14線公車載返家 免費升旗專車陪看日出

2019-12-26 10:41聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市政府今年在基隆港西岸碼頭辦跨年，在海洋廣場舉行元旦升旗，公車處今天公布將機動加開14線加班車載運民眾返家，並有免費升旗專車陪民眾台灣頭看日出。

市公車處表示，為利民眾於參加跨年活動結束後順利返家，配合於活動結束時，機動加開14線加班車載運民眾，時間為1日00:30於公車總站發車，行駛路線計有：101和平島(經中正路)、103八斗子(經祥豐街)、104新豐街(經中正路)、201深美國小(經仁一路)、203深澳坑、204教忠街(經富貴社區)、301太白莊、302中山高中、303大竿林、402堵南里、501國家新城(經長庚醫院)、505大武崙(經安一路)、601四腳亭、602暖暖等，以刷卡或投幣方式付費搭乘 (全票新台幣15元，優待票依各票種計價)。

公車處說，另配合台灣鐵路局加班車及國光客運公司國道客運班車抵達基隆時間，機動加開9線加班車載運民眾，以疏運參加台北市跨年晚會活動返家民眾，時間於02:00及02:50於公車總站發車，計有103八斗子(經祥豐街)、104新豐街(經中正路)、201深美國小(經仁一路)、203深澳坑線(經信二路、美的世界)、302中山高中、402堵南里 、501國家新城(經長庚醫院)、505大武崙(經安一路)、601四腳亭(繞行國立基中、暖暖區公所、東勢街、東碇路、碇內國中、遠源路)，以刷卡或投幣方式付費搭乘 (全票新台幣15元，優待票依各票種計價)。

109年元旦升旗活動，各區加開免費專車，接駁行駛路線及發車時間如下：

中正區發車時間、地點：04:40八斗子車站及04:45和平島阿拉寶灣，沿站接駁

信義區發車時間、地點：05:00深美分站，分美的世界和培德路二路，沿站接駁

中山區發車時間、地點：05:00中山區公所前站牌，沿站接駁

七堵區發車時間、地點：04:50百福社區百福宮及05:00七堵郵局，直達海洋廣場

暖暖區發車時間、地點：04:50碇內郵局及04:50幸福華城龍門谷，沿站接駁

安樂區發車時間、地點：05:15國家新城拱門及05:00武聖街口(全家便利商店)，沿站接駁

專車回程資訊(原路返還)：於公車總站發車，07:05起依序開車(各區發車時間07:05七堵區、07:10暖暖區、07:15安樂區、07:20中山區、07:25中正區、07:30信義區)

詳情請於公車處網站查詢http://www.klcba.gov.tw/releaseRedirect.do?unitID=1&pageID=642

基隆市政府今年在基隆港西岸碼頭辦跨年，在海洋廣場舉行元旦升旗。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今年在基隆港西岸碼頭辦跨年，在海洋廣場舉行元旦升旗。圖／基隆市政府提供
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基隆跨年加開14線公車載返家，並有免費升旗專車陪看日出。圖／聯合報系資料照片
基隆跨年加開14線公車載返家，並有免費升旗專車陪看日出。圖／聯合報系資料照片
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