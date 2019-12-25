豐坪溪發電廠蓋10多年 資金到位加速進度

花蓮卓溪鄉山高水急，10多年前世豐電力公司選在豐坪溪上游興建水力電廠，但因環評法規和資金等問題遲未完工，新經營團隊將接續工程；部落居民提出水文改變疑慮和回饋需求。

世豐電力公司今天在花蓮縣卓溪鄉公所舉辦「豐坪溪發電廠說明會」，鄉長呂必賢、縣議員高小成、鄉代表、各部落頭目等約數十人參加。

世豐電力公司總經理李錦浚說，豐坪電廠在民國89年10月籌設登記，94年停工，98年環差通過後復工，這10年間採低強度方式施工，主因資金不足遲遲無法完工，經過正崴集團收購股權，今年新團隊接手。

接續的建廠計畫為3年土木建築工程、1年機電設備安裝、試運轉，4年後將商轉發電。未來在豐坪溪及支流設置2個發電廠，預計年發電量1億3919萬多度。

李錦浚受訪說，之前工程約完成20%，目前接手將投入新台幣40億元經費，計畫興建2個發電廠。由於這地區擁有良好的地理環境，年降雨量3220毫米高於全台2550毫米，雨量豐沛、地質穩定，連日本的電力公司都想來參與。

雖然簡報內容說明此計畫攔河堰規模較水庫小，洪水時放水情形與河川原來流態幾乎相同；發電尾水仍放流於原來豐坪溪，水量不會減少，不會影響下游灌溉及養殖用水。但會中多數民眾都擔憂枯水期發電尾水將不夠灌溉農田，要求更詳細的評估。

另有數名居民對租約已久，換新約租金應隨物價上漲而調高提出要求。世豐電力公司表示，土地承租問題衍生的前債務已設基金專戶，土地取得將依法定程序辦理，並配合鄉公所及民代與居民溝通協調；開工前會舉辦多次說明會。

鄉長呂必賢說，卓溪鄉是山地原住民鄉，依據原基法任何投資開發建設需經部落會議通過。希望透過簡報說明，讓當地部落居民知道未來水力發電廠要如何興建、如何營運，如何帶動部落或整個鄉內的發展。