花蓮慈濟醫院與中醫師公會合作 轉診可享免掛號費

中醫診所若需要轉介病患至西醫，目前台灣尚未有鼓勵辦法，為整合中西醫資源，花蓮慈濟醫院與花蓮縣中醫師公會合作，首推雙向轉診服務。慈濟醫院副院長何宗融表示，簽訂合作後，中醫診所若轉介病患至慈濟醫院，即可享有優免掛號費福利；且轉診中醫師在所屬診所，透過雙向轉診資訊平台，可即時收到病人檢查報告。

「轉診合作是為提供更適切的醫療」，花蓮縣中醫師公會理事長李麥以「頭痛」為例，現今頭痛病患愈來愈多，平均每10人中就有1人為偏頭痛所苦，在中醫屬於「偏頭風」範疇，可接受針灸與服用中藥治療；若發現民眾的頭痛症狀有潛在疾病的危險，即可轉介花蓮慈院接受西醫檢查檢驗，並由專科醫師解釋檢驗報告，讓轉診民眾以及轉診中醫師能安心完成後續醫療。

花蓮慈濟醫院指出，有些民眾發生小車禍就去中醫診所針灸、貼藥膏，但很有可能沒發現潛在內出血，須到大醫院做更精密檢查；或是要調養身體民眾都會選擇去中醫，若能搭配西醫檢查，也能快速對症下藥。

若透過中醫診所轉診，慈濟醫院提供免掛號費，現場保留號次，一定能看得到診；同時慈濟建立網路平台，可以在線上看到轉介的病患檢驗報告，幫助回診時能更快進行後續診療，目前花蓮有70幾家中醫診所，正在陸續洽談，健全中西醫轉診系統。