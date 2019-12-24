就職5週年 林右昌：會做事的市長可改造城市

基隆市長林右昌今天舉行就職5周年慶祝活動，林右昌揭櫫5年來的施政成績。聯合報記者游明煌／攝影 分享 facebook 基隆市長林右昌今天在文化中心舉行就職5週年記者會表示，去年與今年是市政建設動土「金鏟年」，明、後年是豐收年，「會做事的市長」加「有能力的團隊」可改造城市。

他說，施政滿意度從第1年4成到今年近8成，各縣市施政滿意度破7成5就非常不容易，向外界表示感謝，也要歸功於基隆市政府團隊5年來每天努力付出，市府還把負債從新台幣142億元降到90億元以下，期許團隊在他未來3年任期內繼續加緊腳步，改造再生基隆。

他說，明、後年許多重大建設將陸續完工，包括城際轉運站、中正公園地標豎梯、海洋廣場擴建、郵輪轉運中心及大基隆歷史場景再現等，屆時基隆環境景觀會變得很不一樣。

媒體詢問，施政成績是否有助於總統和立法委員選情；林右昌說，他很有信心，過去這幾年總統蔡英文給基隆最多建設經費和支持，基隆人不分藍綠、黨派支持蔡總統，有利基隆未來發展。

他說，尋求連任的民主進步黨籍立法委員蔡適應在國會表現非常好，基隆進步方程式是「林右昌加蔡英文，再加上蔡適應」，過去4年已驗證，當然也能延續。

媒體追問對施政表現打幾分，未來有沒有可能選台北市長；林右昌表示，不打自己分數，市民已為市府團隊打分數；是否選台北市長，「外界想太多了，我們最重要的事就是把基隆的市政做好。」