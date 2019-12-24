親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

員工獎金買行動書車贈台東 最棒耶誕節禮物

2019-12-24 19:59中央社 台東縣24日電

3名員工將公司的獎勵金捐出購置3輛行動書車，幫助台東偏鄉學子方便閱讀，台東縣長饒慶鈴感謝，認為這是給台東最棒的耶誕節禮物。

來自桃園市的宏致集團拔擢並獎勵公司傑出貢獻員工，頒贈優厚的獎金鼓勵表揚對公司的付出，今年共有曾燦榮、劉芳生、許勝賢3人獲獎。3人捐出所有的獎金購置3輛行動書車捐贈給台東縣政府，今天在縣政府大門前廣場舉辦捐贈儀式。

縣長饒慶鈴表示，感謝宏致集團員工將獎金轉為愛心奉獻給需要的地方，在耶誕節收到這個特別的禮物，讓人感覺到社會的溫暖。文化處今後有了行動圖書館，便利讀者借閱方便外，可望將閱讀的動力點燃起來。

宏致集團董事長袁万丁說明捐贈的緣由，他和員工們討論認為要改善偏鄉的生活，最重要必須從教育、閱讀開始，因此捐贈行動書車給台東希望能拋磚引玉。

另外，除了教育閱讀外，鼓勵台東朝無污染高科技來發展，因此集團子公司-宏育精密製造公司選在台東市豐樂工業區租地立廠，希望培養在地高精密科技人才。

台東縣政府文化處表示，行動書車的車廂彩繪者由達仁鄉排灣族學生高敔、和延平鄉布農族學生陳淑貞繪圖。將來車輛在桃源、武陵、巒山、紅葉、土坂、台坂、新化、南田、安朔、森永等地穿梭行駛，將成為民眾目光焦點，也蘊含社會企業的愛心。

台東饒慶鈴愛心

延伸閱讀

台東東基醫院晉地區教學醫院 饒慶鈴：台東之福

南廻改今舉行通車禮 蘇揆帶工程人員走隧道致敬

挺韓遊行／鋼鐵粉絲赴高雄參加挺韓遊行 饒慶鈴...

台東縣6千餘公頃山坡土地解編 助於地方發展

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

宜蘭傳藝啟用臨水劇場 靈感來自戲棚有韻味還可賞河景

2019-12-24 17:08

山腳道路農曆年後動工 礁溪段先做112年完工

2019-12-24 16:44

影／就職5周年 林右昌：會做事的市長可以改造一座城市

2019-12-24 13:46

基隆4項便民措施元旦起上路 文化局圖書館延至晚間9時

2019-12-24 12:56

看！鳥雲來了 宜蘭造泥灘地「黑腹濱鷸」飛舞

2019-12-24 12:36

太麻里星光隧道遭毀壞 民眾惋惜「3天造光景3秒成回憶」

2019-12-24 12:25

台東東基醫院晉地區教學醫院 饒慶鈴：台東之福

2019-12-24 10:48

好美！宜蘭縣政中心耶誕燈飾搶先看 璀璨浪漫讓人驚豔

2019-12-23 22:09

3秒摧毀全鄉聖誕小確幸！鄉民氣：都還沒拍到呢

2019-12-23 21:04

i-Tribe免費網路開通 全台373原民部落完工

2019-12-23 16:18
看更多

熱門文章

3秒摧毀全鄉聖誕小確幸！鄉民氣：都還沒拍到呢

2019-12-23 21:04

好美！宜蘭縣政中心耶誕燈飾搶先看 璀璨浪漫讓人驚豔

2019-12-23 22:09

北市多項新制元旦上路 當心挨罰

2019-12-24 00:15

影／加強高齡宣導辦106場 中市交大獲年度貢獻獎

2019-12-24 11:38

雙層觀光巴士28、29日免費體驗 往返竹市區與動物園

2019-12-24 12:38

太麻里星光隧道遭毀壞 民眾惋惜「3天造光景3秒成回憶」

2019-12-24 12:25

雲林跨年首部曲盛大登場 雲林人之夜從早HIGH到晚

2019-12-23 20:51

提升北投、士林交通便利性 福國路延伸工程 拚2022年完工

2019-12-23 23:27

嘉義市獲前瞻補助 將斥資8億元增千格停車位

2019-12-24 11:06

金門首椿罷免議員案 陳滄江發起連署下架洪允典

2019-12-24 17:31

苗栗火車頭願景館 李永得看不下去

2019-12-23 23:08

耗資4.9億元的AI智慧園區今動土 預計明年10月底竣工

2019-12-24 15:54

遠航停飛效應浮現 澎縣府開放春節機位登記

2019-12-24 09:36

影／嘉義鹿草和樂食堂 田鼠料理滿足饕客味蕾

2019-12-24 08:59

金門新議政大樓凍結有伏筆？ 民眾抗議聲再起

2019-12-24 13:11

竹縣施政周年滿意度55.2％ 楊文科：民眾最重視交通

2019-12-24 14:10

84歲台中帝國製糖廠 修復開放

2019-12-23 22:33

陳玉珍自掏腰包租飯店 讓弱勢金門鄉親赴台就醫可借宿

2019-12-24 15:34

中市夜間工程警示不亮？ 連續2天2機車撞上摔車

2019-12-24 13:24

IDF加持「秋冬旅遊補助要衝第三波」 業者：真的有效

2019-12-24 16:53

高雄新建長照中心舒適 連副市長都想「喬」床位

2019-12-24 17:27

破功！龍山寺點燈 首日發1300號

2019-12-24 00:05

影／就職5周年 林右昌：會做事的市長可以改造一座城市

2019-12-24 13:46

屏東澎湖車禍鑑定 改至屏東監理站

2019-12-24 12:11

影／百年木造大山車站遭貨車衝撞 上午緊急會勘

2019-12-24 16:02

選前被國民黨開除黨籍 楊麗香：心中無黨、參選到底

2019-12-24 20:01

地上權50年9億 議員酸柯文哲：下個市長又來做文章

2019-12-24 16:45

新高！烏來台車 今年乘客破60萬人次

2019-12-24 00:05

國發會通過桃園捷運綠線延伸中壢可行評估 7.2公里5站

2019-12-24 17:33

帝國製糖廠星泉湖水位低引議 設計團隊：規畫生態湖 水位隨地下水起伏

2019-12-23 22:37

林內花海盛開、夜間光廊點燈 周末暢遊還可抽消費券

2019-12-24 15:11

林郁方批拔樁成功是假新聞 林昶佐：從不把里長當樁腳

2019-12-24 16:47

黃偉哲：台灣應思考怎麼發電 環團：審慎規畫

2019-12-23 23:59

增添繪本候車亭 宜蘭市滿城幾米

2019-12-24 00:04

好心橘／窮困擊不倒 她拉拔子女出國念書

2019-12-23 23:44

澎湖今起開放春節機位登錄 將依需求協調加班機

2019-12-24 15:53

新北小內閣 人事異動

2019-12-23 23:34

台東東基醫院晉地區教學醫院 饒慶鈴：台東之福

2019-12-24 10:48

雲林布條大戰延燒 被藍營指控的綠鄉長：移除布條合法

2019-12-24 17:07

桃市路不平 綽號避震器終結者

2019-12-23 23:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top