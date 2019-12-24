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台鐵美學特展在花蓮展出 搶先看城際列車設計

2019-12-24 17:11聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

「鳴日─台鐵美學復興 FUTURE - RENAISSANCE 」特展於今天開始在花蓮站展出，呈現2款新購城際列車及列車設計改造的重要設計原件與理念，現場還有VR可觀賞城際列車外觀，讓人身歷其境。台鐵表示，花蓮是唯二展區，展出新列車設計、內裝等細節介紹，改變台鐵列車形象，提高美學設計，未來城際列車也會在花東線營運。

台鐵花蓮運務段長吳金添指出，台鐵今年致力於美學設計，盼改變大眾對於列車及內裝制式化印象，在觀光列車、新購車輛都提高美學要求，新購城際列車以花東線為主要營運路線。

立委蕭美琴表示，今天在台鐵花蓮站有爭取的新列車，未來會有600輛新車投入城際營運路線，因為新車正在日本製造，請台鐵將相關設計呈現出來，設計具有現代感，代表新世代台鐵美學，讓民眾知道政府努力改善花蓮交通，歡迎大家到花蓮車站參觀展覽，也有VR影音可以體驗，了解未來新車長什麼樣子。

蕭美琴說，新車還會從花蓮港進來，現在花蓮港公司已經在規畫相關準備配套，包括運輸的鐵軌等，新車從日本運到花蓮上路，整個營運將以東部為主，感謝台鐵通過這項採購案。

台鐵表示，本次展出至12月30日，為期7天，展覽時間為上午10時至下午6時，歡迎大家到花蓮車站3樓候車時欣賞體驗。

「鳴日─台鐵美學復興 FUTURE - RENAISSANCE 」特展於今天開始...
「鳴日─台鐵美學復興 FUTURE - RENAISSANCE 」特展於今天開始在花蓮站展出，呈現2款新購城際列車及列車設計改造的重要設計原件與理念。記者王思慧／攝影
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