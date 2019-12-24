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宜蘭傳藝啟用臨水劇場 靈感來自戲棚有韻味還可賞河景

2019-12-24 17:08聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭傳藝園區今天全新啟用「臨水劇場」，建築靈感來自傳統的竹搭戲棚，以深色金屬格柵，營造木材與竹竿視覺通透感，舞台正後方的大開口，像是一個相框，水岸風景，盡收眼底，展演空間既親水又舒適。

文化部長鄭麗君、全聯實業董事長林敏雄等主持啟用典禮，臨水劇場由建築師陳良全設計規畫，去年12月開工，歷經1年完成，正式啟用，劇場有258個座位，啟用後除了作為宜蘭傳藝園區主要的半戶外展演空間，也強化水岸的使用與空間特色，成為視覺新亮點。

鄭麗君表示，藝術之路艱辛，文化部會更努力支持，在傳統藝術路上繼續努力，除傳藝園區外，在高雄修復新的傳藝園區，111年會完工，台中有個從文創園區轉型的文資園區，台北有戲曲中心，未來4個地方都是傳藝的家，也都是台灣文化的家。

她表示，很多臺灣人成長的記憶裡，都有一座戲臺，戲臺上演的不只是人生故事，也是臺灣民間藝術滾動的累積，宜蘭傳藝園區是臺灣重要的傳統藝術體驗場域，是文化部文化設施第一個委外經營的案例，也是國內文教設施促參指標案，臨水劇場可富機能，提供遊客觀賞演出與休憩的舒適空間，提升傳統表演藝術能量。

林敏雄談起啟動臨水劇場規畫的原由表示，前年開園當年的7月，曾經到園區欣賞布袋戲演出，位置就在現今的臨水劇場，但當時還是個露天的圓形舞台，夏天陽光直曬，台上演員個個汗流浹背，台下觀眾也都撐著陽傘或搖扇子，「我看了心裡真的是很捨不得」。

林敏雄指出，臨水劇場規畫興建，在園區水岸營造舒適的休憩空間，讓遊客喜歡常常來看戲，藉此希望告訴遊客「傳藝很近」，在這裡，藝術可以輕鬆親切地走進每個人的生活。

宜蘭傳藝園區今天全新啟用「臨水劇場」，建築靈感來自傳統的竹搭戲棚，以深色金屬格柵...
宜蘭傳藝園區今天全新啟用「臨水劇場」，建築靈感來自傳統的竹搭戲棚，以深色金屬格柵，營造木材與竹竿視覺通透感，舞台正後方的大開口，像是一個相框，水岸風景，盡收眼底，展演空間既親水又舒適。記者羅建旺／翻攝
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宜蘭傳藝園區今天全新啟用「臨水劇場」，劇場有258個座位，啟用後除了作為宜蘭傳藝...
宜蘭傳藝園區今天全新啟用「臨水劇場」，劇場有258個座位，啟用後除了作為宜蘭傳藝園區主要的半戶外展演空間，也強化水岸的使用與空間特色，成為視覺新亮點。記者羅建旺／翻攝
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劇場文化部

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