山腳道路農曆年後動工 礁溪段先做112年完工

俗稱「山腳道路」的台二庚線延伸線，公路總局今天宣布，礁溪外環道這段優先施作，預計農曆年後動工，工程今天祈福，交通部宣示，將廣植路樹，打造為景觀大道，預計112年完成。

台二庚延伸線總長41.16公里，總經費147.06億元，北起烏石港，南到冬山鄉台九線省道，路線主要是沿著宜蘭山腳下走，因此被稱為「山腳道路」。

其中，選擇礁溪外環道先拓寬，總長4.9公里，北起台9線與宜3路口，南經礁溪市區西側，延伸到宜6線，總經費23.59億，預定112年完工。

「礁溪段優先施作，就是要紓解國五市區塞車的車潮！」交通部政務次長黃玉霖、宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀等人參與動工祈福，陳歐珀還談起這條道路來由指出，台二庚線早在陳定南縣長時代規畫，利用「四縱六橫」６條東西道路，打通宜蘭縣交通任督二脈，分散車潮。

但台二庚從規畫到動工，歷經30多年，主要還是經費與都市計畫等問題延宕，陳歐珀指出，因此，在游錫堃當行政院長，了解宜蘭縣政府財政困難，將台二庚線及其延伸線從縣道升格為省道，再經多年協調與爭取，去年定案，優先施作礁溪外環道4.9公里。

公路總局評估，礁溪外環道112年完工通車後，可以紓解台9線礁溪路段百分之31到39的車流量；交通部次長黃玉霖更宣示，要廣植路樹，打造台二庚線延伸線成為「景觀大道」，走台二庚線可讓遊客一路從山邊玩到海邊。

宜蘭縣長林姿妙出席祈福典禮，冀望能帶給宜蘭交通最平安的祝福。

縣政府指出，台2庚延伸線是平衡宜蘭縣東西城鄉發展之重大交通運輸計畫，是宜蘭交通總體規劃主要路網之一，串連頭城鎮、礁溪鄉及員山鄉，往南延伸至三星鄉及冬山鄉，可紓解市區車潮、減少旅客塞車及民眾的生活不便。

縣政府指出，在102年度規劃路寬是25公尺，考量經費問題，縮為12.5公尺，林姿妙縣長上任後多次與中央積極爭取之下，交通部終同意礁溪都市計畫段及十六結農地重劃區以15公尺開闢景觀大道，預計於112年完工。

礁溪外環道工程全案共分3段，分別為2.3公里長的都外段、1.75公里長的都內段及0.81公里長的十六結農地重劃段，今天的祈福典禮是第一期工程十六結農地重畫區。