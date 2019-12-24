影／就職5周年 林右昌：會做事的市長可以改造一座城市

基隆市長林右昌今天舉行就職5周年慶祝活動，林右昌揭櫫5年來的施政成績，他說，今年很大重大工程都動工可說是「金鏟年」，市府團隊特別拿金鏟合照。不只基隆人有感，包括全國各縣市民眾也有感，讓基隆人覺得更加光榮和驕傲，也看到整個城市的再生和轉變。林右昌並說，基隆的進步方程式，就是林右昌加蔡英文加蔡適應，過去4年已經驗證成功，未來希望持續下去。

林右昌說，這5年來的改變和進步，不只基隆人有感，包括全國各縣市民眾也有感，讓基隆人覺得更加光榮和驕傲，也看到整個城市的再生和轉變。接下來2年，有非常多的工程和計畫正在進行當中，在明年後年都會完工，包括城際轉運站、中正公園地標豎梯，還有海洋廣場的擴建、郵輪轉運中心等都會一一的完工，大基隆歷史場景也會在明年底完工，屆時整個景觀會更加不一樣，基隆是台灣快速蛻變再生很成功的案例。

「會做事的一個市長，有能力的市府團隊，可以改造一座城市」林右昌說，近日電視台滿意度調查近78.9%，這是非常高的比例，不滿意度只有9%，他很高興市民給予這麼高的肯定，但時間是緊迫的，會更加緊的努力，基隆還有太多的事情要去解決、去做，我們不敢說做得這麼好，市府會用百分之一百的力量努力，報答市民的肯定，明後年會有多的成績出來，會讓基隆人發現當基隆人真的是一件非常光榮和驕傲的事情。

被問到5年的施政成績為自己打幾分？林右昌說，他不為自己打分數，但是市民已經為市府轉隊打分數了。

媒體詢問施政成績是否反映在這次總統和立委的選情？林右昌說，他很有信心，過去這幾年蔡總統給基隆最多的建設經費和支持，基隆人不分藍綠黨派支持蔡總統，對基隆未來的發展是有利的，過去是這樣子，想信未來也是。