基隆4項便民措施元旦起上路 文化局圖書館延至晚間9時

基隆市政府明年1月1日起新增4項便民服務，為加強服務民眾，文化局圖書館，除視聽室以外，圖書館周二至周六將全面延長開放時間至晚間9時。

其次，鑒於聽障者因本身溝通障礙，無法以最快時間傳達意見，提供手語視訊諮詢服務，透過手譯員蒐集聽障者意見再轉達各業管機關單位回覆處理。實施期間自明年2月6日起，每周四下午2時4時開放聽障者透過視訊軟體與手語翻譯員進行互動。

稅務局除目前地價稅、房屋稅、使用牌照稅、土地增值稅、契稅、網路申報之印花稅及違章案件等定期或非定期開徵稅目皆可適用網路繳稅外，自明年1月起擴大開放娛樂稅，可用網路繳稅，透過手機掃描繳款書QR-Code或使用電腦連結至網路繳稅服務網站，即可選擇信用卡、活期(儲蓄)存款帳戶或晶片金融卡線上網路完成繳納稅款。

第4項，為保障獨居老人、低收入戶及身心障礙者家庭為火災發生時逃生最不易之避難弱者安全，消防局於108年完成這些避難弱者安裝住警器的情形普查，將於明年3月1日至6月30日期間優先依普查名冊免費至避難弱者家中安裝住警器並實施居家防火安全宣導。

除了上述4項便民服務外，還有7項新的行政措施，包括「托育公共及準公共化」政策，將配合中央政策自109年起父母將0到3歲幼兒送托公共托育、準公共保母或準公共托嬰中心，每月可領取新台幣3000元(公共)或新台幣6000元(準公共)托育補助；以及為辦理新一代國民身分證全面換發作業，本市各戶政事務所將於109年10月1日起配合辦理全面換證作業。