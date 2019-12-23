好美！宜蘭縣政中心耶誕燈飾搶先看 璀璨浪漫讓人驚豔

廣受民眾期待的「宜蘭越夜越美麗」耶誕燈飾，24日平安夜啟動。今晚主辦單位在縣政中心與議會廣場試點燈時，吸引民眾迫不及待搶先看，只見數公頃的園區瞬間璀璨亮麗，讓人陶醉在浪漫繽紛的氣氛裡。

「耶誕樹、紅燈籠、廊道上空吊傘、可愛鯨魚」閃閃發亮，今年除了縣政中心與縣議會廣場布置大面積的美麗燈飾外，也將擴散到全縣鄉鎮市道路，從點擴散到面，以迎接外地遊客及返鄉遊子。

去年，縣政中心廣場炫麗耶誕燈飾，大獲好評，民眾紛紛要求延長亮燈時間，活動一直到過年後才結束，每天晚上都吸引大批人潮，成為眾拍照打卡，尋找浪漫的好去處。

縣政府今年不但延續去年作法再擴大，滿足宜蘭人的期待，今晚6點半點燈後，燈飾持續到明年元宵節。

除了官方耶誕活動，礁溪飯店業者也安排耶誕迎賓，捷絲旅跨國耶誕公益活動連續在第六年登場，今年以「繽紛視界，藝童畫耶誕」主題，由擅長巨大彩繪牆知名壁畫大師楊惟竹Bamboo領軍，攜手泰國與宜花30名學童在捷絲旅礁溪館9樓廊道共同揮灑創作。