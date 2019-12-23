敖幼祥創作環保回收聯盟 看漫畫學環保知識

花蓮環保局與國寶漫畫家敖幼祥合作，將環保政政令宣導變成有趣漫畫、動畫。鐵鋁罐、廚餘與玻璃等回收物在敖幼祥筆下成為鮮活角色，組成「環保回收聯盟」。花蓮縣長徐榛蔚說，政令宣導應盡量貼近民眾生活，與時下經常使用的工具結合，更能達到政策宣傳效果。

環保局以漫畫家敖幼祥創造的「環保回收聯盟」為主軸，創作出鐵罐俠、廚餘童、紙妞妞、紙忍者、燈泡仔、費士奇、玻璃豚、扇美妹、農藥伯等角色，製作出6支動畫、5本漫畫、1個手遊及LINE貼圖，並由敖幼祥、漫畫家徐木笛、戴文凱教授分別擔任動畫、漫畫、手遊召集人。除印製5000冊紙本漫畫，環保局也將各項連結，放置官網及「花蓮資源回收走透透」臉書粉絲頁，供各級學校環保教育使用。

環保藝術家黃靜枝率領團隊，以「生活回收物的創與藝」為主題，邀民眾將生活中產生的廢棄物品，變身為兼具美觀與創意的生活藝術品，這些巧思的藝術品也化身為太平洋公園的環保耶誕裝置藝術；另環保局也印製「環保啟藝-生活回收物的創與藝」專書，未來將分送各小學及圖書館，同步於官網及臉書粉絲頁供民眾按圖索驥，用環保美化家園。