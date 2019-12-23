i-Tribe免費網路開通 全台373原民部落完工

「愛部落（i-Tribe）無線寬頻開通典禮」今天於花蓮縣玉里舉辦，原民會主委夷將·拔路兒表示，今年前瞻計畫在全台56個部落，建置373個無線網路系統，其中花蓮就佔10處，讓長輩出外就能享受便利通訊。同時與桃園、屏東、台東與花蓮新城即時通訊，展現Wi-Fi穩定與便捷性。

原民會今天在花蓮縣玉里鎮巴島力安部落聚會所，與阿美族花蓮新城部落、泰雅族桃園嘎色鬧部落、排灣族台東魯加卡斯、魯凱族屏東禮納里永久屋同步連線，畫面和聲音都沒有延遲，雙方還特別用族語互相問候。

夷將·拔路兒受訪指出，從103年開始推動i-Tribe，去年編列1億元預算，建置全台373個i-Tribe散布在全國56個部落，光是在玉里巴島力安部落就建置9個發射器；今天也跟4個部落同步連線視訊，透過網路建置，族人在戶外也能使用快速且免費的網路，讓原住民族了解部落裡的網路普及率並不輸給都市，且長輩也可輕鬆使用。

原民會表示，部落在地居民、返鄉遊子及外地遊客只要使用手機、平板電腦等行動裝置，登入i-Tribe後，可以立即享受戶外公共免費上網服務；i-Tribe涵蓋部落的主要住宅區與公共區域，中央政府將長照10年計畫2.0納入原住民族長期照顧專章，近年更配合前瞻計畫，建設文化健康站並提供無線網路的服務涵蓋，讓部落長者、就學兒童也方便即時上網，有助於縮短城鄉數位差距。