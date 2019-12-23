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小朋友穿聖詩袍唱歌報佳音 基隆市政府熱鬧又溫馨

2019-12-23 14:36聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

基隆市政府教育處於今天邀集恆安老人長期照顧中心、市立安心幼兒園、以及私立若石幼兒園等百名長者與幼兒，在市政府一樓大廳前歡唱耶誕歌曲，伴隨「平安夜」的樂聲，共同點亮聖誕樹，並且到各樓層報佳音，看到這群可愛小朋友，市府員工和洽公民眾，各個嘴角失守，直呼心都暖起來了。

基隆市政府教育處長林祝里表示，耶誕節是感恩的日子，這次報佳音活動，由幼兒與長者共同發起，是「愛」的傳達與表現，對長者與幼兒而言，都是難得的體驗。

「2019，點亮基隆！」百名幼兒及長者與市長夫人吳秋英女士共同高喊，點亮聖誕樹，象徵為基隆全體市民點亮希望、點亮幸福。

小朋友穿著聖詩袍，在市政府門口唱歌跳舞，並沿街為民眾報佳音祈福。隨後小朋友帶著阿公阿嬤進到市府大廳圍繞聖誕樹齊唱平安夜，微暗的大廳內大手小手紛紛舉起星光棒，隨著音樂揮舞，層層疊疊出美麗的燈光秀。

市長夫人吳秋英表示，感謝市府同仁這一年來為市民服務，照顧全市的老老幼幼，市民的大小事，都是市府關心的事，期盼新的一年，基隆市所有的市民與長者幼兒，都能夠健康順心、平安有活力。

市長夫人吳秋英贈送長者與幼兒聖誕禮物，長者與幼兒們也接著到市府各樓層報佳音，分享平安聖誕小物，孩子用童言童語傳達滿滿的愛與祝福，市府員工和洽公民眾，各個嘴角失守，直呼心都暖起來了。

上百名長者與幼兒，今天在基隆市政府一樓大廳，唱耶誕歌曲，共同點亮聖誕樹，並且到各...
上百名長者與幼兒，今天在基隆市政府一樓大廳，唱耶誕歌曲，共同點亮聖誕樹，並且到各樓層報佳音，歡樂聲充滿整棟市府大樓。圖／基隆市政府提供
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上百名長者與幼兒，今天在基隆市政府一樓大廳，唱耶誕歌曲，共同點亮聖誕樹，並且到各...
上百名長者與幼兒，今天在基隆市政府一樓大廳，唱耶誕歌曲，共同點亮聖誕樹，並且到各樓層報佳音，歡樂聲充滿整棟市府大樓。圖／基隆市政府提供
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基隆耶誕節

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