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縮短數位落差 373個部落建i-Tribe無線寬頻

2019-12-23 14:22中央社 花蓮縣23日電

透過「愛部落（i-Tribe）」寬頻網路縮短原鄉數位落差，協助改善偏遠地區原住民部落的教育及醫療等，原民會已在全國373個原民部落完成免費戶外無線網路的建置。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今天在花蓮縣玉里鎮巴島力安部落舉辦「愛部落（i-Tribe）無線寬頻開通典禮」，當場透過愛部落（i-Tribe）網路服務，與花蓮縣新城部落、桃園市嘎色鬧部落、台東縣魯加卡斯部落及屏東縣禮納里永久屋，進行跨縣市的即時視訊連線。

夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，今年「前瞻計畫-原住民族部落免費戶外無線寬頻上網」共完成56個部落的建置，累計至今已在全國373個原民部落進行愛部落（i-Tribe）免費戶外無線網路的建置與網路頻寬的提升。

部落居民及外地遊客只要使用手機、平板電腦等行動裝置，登入愛部落（i-Tribe）之後，可以立即享受戶外公共免費上網服務；愛部落（i-Tribe） 涵蓋部落的主要住宅區與公共區域。

政府對於原住民族長照的重視，將長照10年計畫2.0納入原住民族長期照顧專章，近年更配合前瞻計畫-文化健康站的設立，提供無線網路的服務涵蓋，讓部落長者、就學兒童也能擁有即時上網的便利性，有助於縮短城鄉數位差距。

原民會表示，愛部落（i-Tribe）服務對偏鄉的生活便利性、巡迴醫療、教育文化、觀光及產業推動等都有大幅度改善。將持續在部落舉辦應用推廣座談會、操作教學、上網指導、人才培訓等各種相關活動，讓部落族人充分了解使用方法與應用效益。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒 Icyang．Parod。聯合報系資料照／記者徐...
原住民族委員會主委夷將．拔路兒 Icyang．Parod。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影
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