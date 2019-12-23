影／幾米候車亭卡哇伊 原來等公車也可以很療癒

宜蘭市公所打造幾米繪本故事城鄉，今天上午名為《忘記親一下》候車亭啟用，搭配《星空》人偶站牌，可愛度爆表，原來等候公車也可以這麼療癒，宜蘭成了全國最適合走讀幾米繪本故事的小城。

在宜蘭市，除了幾米候車亭及站牌以外，遊客搭乘「星空號」及「奇蹟號」市區公車時，車上也有繪本人偶坐在旁邊，陪你搭一段公車暢遊小景點，整個人心情都跟著好起來。

想要走讀幾米繪本故事，來到宜蘭市就對了！宜蘭市被觀光局評定全國經典小鎮，最近經由觀光局再生計畫，市公所把13座公車站牌全面翻新，預計農曆年底前，所有公車站牌都有不同圖案，基本上取自《忘記親一下》及《星空》繪本的各人偶串連起來， 遊客搭乘公車繞行市區一圈，等於走讀幾米繪本裡的可愛故事。

市長江聰淵今天把候車亭的最後一顆螺絲鎖上，宣布宜蘭市公所站的候車亭啟用，該候車亭以樹木、天空，轉化簡約造型為候車亭主體，搭配幾米繪本《忘記親一下》裡的小樹和布丁狗，重新創作情境並轉化為立體造型，增添等候公車趣味性，同時在公車站牌上也有幾米的人偶躺著悠閒看書，感覺很療癒。