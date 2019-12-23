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媒體人捐醫療巡迴車 盼成立車隊深入偏鄉

2019-12-23 12:13聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

花蓮幅員狹長，許多民眾生病卻因為交通不便而無法就醫。台北榮總玉里分院推展居家醫療服務，卻受限於深入偏鄉的車輛不足。所幸今獲媒體人捐贈醫療巡迴服務車「寶慧愛心號」，可在花蓮南區「跑透透」，嘉惠更多偏鄉居民。

北榮副院長陳威明今天於受贈儀式中表示，玉里分院曾是全台最大規模收治慢性精神病患的機構，因近年收治之病患陸續老化，而安排居住於長良院區的精神護理之家。受贈的巡迴車，便可載病患往返玉里院區接受門診和復健治療。

北榮玉里分院副院長胡宗明則表示，花蓮的地理位置狹長，許多民眾往往是因為交通不便而不來就醫。因此玉里分院近幾年主動出擊，依據衛生所通報前往瑞穗、玉里、卓溪和富里四個花蓮的南區四個鄉鎮進行居家護理、醫療和安寧服務，也深入個社區進行社區醫療服務。這次獲贈的服務車，除了接送不同院區的民眾外，也會投入社區和居家醫療的服務。

捐贈者資深媒體人黃寶慧表示，因三年前父親因病入住臺中榮總嘉義分院，受到當時醫護人員妥善的照顧，也體認到都市以外的醫療資源相對缺乏。她決定「一年捐贈一輛車」給榮總體系的各分院，希望有朝一日能成立「寶慧號車隊」，將醫療深入需要的地方。

陳威明則表示，醫療仍有城鄉差距，希望藉由醫療巡迴車的服務將醫療差距縮短。

北榮副院長陳威明（左）、北榮玉里分院副院長胡宗明（右）共同接受醫療車捐贈。記者楊...
北榮副院長陳威明（左）、北榮玉里分院副院長胡宗明（右）共同接受醫療車捐贈。記者楊雅棠/攝影
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