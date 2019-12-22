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7米長豆腐鯊擱淺綠島 逢退潮搶救困難救援人員束手無策

2019-12-22 18:04聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

一尾長約7公尺的保育類豆腐鯊（鯨鯊）今天下午4點45分，被人發現擱淺在台東縣綠島鄉睡美人海灘，因當地是珊瑚礁岩區，這條豆腐鯊身上多處遭礁岩割傷，汨汨流著鮮血，這尾鯨鯊奄奄一息，雖然當地不少鄉民及海巡官兵已趕到現場求援，但因退潮，加上鯨鯊有數公噸重，目前搶救困難，搶救人員索手無策。

一尾長約7公尺的保育類豆腐鯊（鯨鯊）今天下午4點45分，被人發現擱淺在台東縣綠島...
一尾長約7公尺的保育類豆腐鯊（鯨鯊）今天下午4點45分，被人發現擱淺在台東縣綠島鄉睡美人海灘，身體多處礁岩割傷，仍汨汨流著鮮血。圖／陳保成提供
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一尾長約7公尺的保育類豆腐鯊（鯨鯊）今天下午4點45分，被人發現擱淺在台東縣綠島...
一尾長約7公尺的保育類豆腐鯊（鯨鯊）今天下午4點45分，被人發現擱淺在台東縣綠島鄉睡美人海灘，因逢退潮，且鯨鯊重逾數噸，救援人員束手無策。圖／陳保成提供
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珊瑚海巡台東

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