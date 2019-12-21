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錯過回復身分登記 7旬的他當不回噶瑪蘭族人

2019-12-21 16:00中央社 花蓮縣21日電

噶瑪蘭族為原住民第11族，全台至今約有1400餘人辦族別登記，但仍有不少族人因錯過當年政府開放登記回原住民身分的時機，即便族群復名了，至今仍以「漢人」身分生活在部落。

家住花蓮豐濱鄉新社部落的李文盛，現年76歲，不僅是資深族語老師，還擔任噶瑪蘭語言推動組織發展協會主委，對推動母語傳承不遺餘力，只因年輕時錯過登記回平地原住民身分時機，成為家中唯一的「漢人」。

李文盛接受中央社記者採訪表示，當年開放登記時，哥哥、大伯等親戚都恢復平地原住民身分，自己人在外地當兵，沒收到通知，也不知道要登記，等到噶瑪蘭族復名後，才發現自己當不了族人。

李文盛說，這輩子幾乎都在部落生活，以漢人身分過了一輩子噶瑪蘭人的生活，為了取得原住民身分，孩子都從母姓，曾為了回復身分動起從政的念頭，直到今年已經76歲，還是漢人，多少都有些遺憾和感慨。

噶瑪蘭族原鄉在宜蘭，當年因漢族開墾蘭陽平原，被迫遷到花蓮、台東等地，花蓮噶瑪蘭族以新社部落最完整，還有鄰近的立德部落及新城鄉加禮宛部落共3處。

花蓮縣噶瑪蘭族發展協會理事長潘朝成接受中央社記者採訪表示，政府在民國45年至52年間開放平地原住民登記，包含3次補登機會；噶瑪蘭族復名則是在91年完成。

潘朝成說，具有平地原住民族身分的族人，才能復名為噶瑪蘭族人，自己當年隨父母親住在漢人聚落，沒有收到登記通知，因此錯過，即便具有足以證明為平地原住民身分的日治時期熟番登記，同樣也被拒之門外。

潘朝成說，沒有原住民身分，就不能取得傳統領域，等於無法繼承家族土地，也不能取得合法狩獵權，以漢人身分成立原住民族相關協會、申請經費都不容易。

為紀念噶瑪蘭族復名17週年，新社部落今天舉辦紀念活動，除了花蓮噶瑪蘭族部落，也有宜蘭、台東、桃園及台北的噶瑪蘭族代表出席。

活動中，族人們宣讀3點聲明，包括修改原住民身分法，讓宜花東三地噶瑪蘭族後裔全部擁有原住民身分、將蘭陽平原列入傳統領域及制定務實、綜合性的族群相關辦法，希望「復名」不只是恢復族名，也能找回族人權益。

噶瑪蘭原住民台東

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