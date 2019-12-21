影／復名好難 宜花噶瑪蘭人向政府喊話恢復原住民身分

噶瑪蘭族於民國91年列入原住民第11族，迄今仍有不少族人，半世紀前因沒社會歧視、沒接到通知等因素，未登記為平地原住民，導致辦理回復身分時不符資格。宜花兩地族人今天在花蓮豐濱鄉辦復名17周年紀念活動，再向政府喊話，要求修改原住民身分法，放寬認定資格，歸還應有的原民權利。

紀念活動今天在豐濱鄉新社國小舉行，除當地的新社、立德、新城鄉嘉禮宛部落，也有宜蘭縣壯圍鄉噶瑪蘭族人參加，縣議員賴國祥、豐濱鄉長邱福順都到場支持。

新社部落總頭目潘春福帶領祭祖祈福，新社國小師生合唱母語歌謠，展現豐厚文化，讓人動容。族人們以噶瑪蘭語大聲宣讀訴求，指出「復名」有雙重意義，一是恢復族名，二是恢復權益，希望修改原住民身分法，讓宜花東噶瑪蘭族後裔全部擁有原住民身分，也要求將蘭陽平原列入噶瑪蘭族傳統領域。

花蓮縣噶瑪蘭族發展協會理事長潘朝成就是無法恢復身分的噶瑪蘭人。他說，民國45年到52年間，政府辦理平地原住民登記，曾有過1次登記、3次補登記機會，但因為未接到通知、或害怕社會歧視等因素，許多族人沒登記，噶瑪蘭族復名後，受限「原住民身分認定標準」，始終無法認祖歸宗。

新社前村長李文盛是族語老師，推動文化傳承不遺餘力，也因為當年登記時他在當兵，無法辦理，如今全家除了他，其他人都是原住民，相當諷刺，已76歲的他仍無法回歸噶瑪蘭身分，感到遺憾。

潘朝成說，原住民身分是父、母給的，是基本人權，不被認定為原住民，就失去傳統領域，也沒有狩獵權，想振興文化，連成立協會、申請經費都不容易，噶瑪蘭語已被列為瀕臨滅絕的語言，族人們今天辦慶祝活動，希望政府推動原住民族轉型正義時，重視噶瑪蘭人訴求。

潘朝成和長年爭取噶瑪蘭人復名的噶瑪蘭族女婿楊功明都建議修法，只要提出日據時期直系血親有「熟蕃」註記的戶籍資料，或有族譜、DNA鑑定等證據，就能認定原住民身分。