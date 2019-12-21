親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

罷韓遊行／人潮爆滿 罷韓遊行五福一路雙向封閉

影／復名好難 宜花噶瑪蘭人向政府喊話恢復原住民身分

2019-12-21 14:34聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

噶瑪蘭族於民國91年列入原住民第11族，迄今仍有不少族人，半世紀前因沒社會歧視、沒接到通知等因素，未登記為平地原住民，導致辦理回復身分時不符資格。宜花兩地族人今天在花蓮豐濱鄉辦復名17周年紀念活動，再向政府喊話，要求修改原住民身分法，放寬認定資格，歸還應有的原民權利。

紀念活動今天在豐濱鄉新社國小舉行，除當地的新社、立德、新城鄉嘉禮宛部落，也有宜蘭縣壯圍鄉噶瑪蘭族人參加，縣議員賴國祥、豐濱鄉長邱福順都到場支持。

新社部落總頭目潘春福帶領祭祖祈福，新社國小師生合唱母語歌謠，展現豐厚文化，讓人動容。族人們以噶瑪蘭語大聲宣讀訴求，指出「復名」有雙重意義，一是恢復族名，二是恢復權益，希望修改原住民身分法，讓宜花東噶瑪蘭族後裔全部擁有原住民身分，也要求將蘭陽平原列入噶瑪蘭族傳統領域。

花蓮縣噶瑪蘭族發展協會理事長潘朝成就是無法恢復身分的噶瑪蘭人。他說，民國45年到52年間，政府辦理平地原住民登記，曾有過1次登記、3次補登記機會，但因為未接到通知、或害怕社會歧視等因素，許多族人沒登記，噶瑪蘭族復名後，受限「原住民身分認定標準」，始終無法認祖歸宗。

新社前村長李文盛是族語老師，推動文化傳承不遺餘力，也因為當年登記時他在當兵，無法辦理，如今全家除了他，其他人都是原住民，相當諷刺，已76歲的他仍無法回歸噶瑪蘭身分，感到遺憾。

潘朝成說，原住民身分是父、母給的，是基本人權，不被認定為原住民，就失去傳統領域，也沒有狩獵權，想振興文化，連成立協會、申請經費都不容易，噶瑪蘭語已被列為瀕臨滅絕的語言，族人們今天辦慶祝活動，希望政府推動原住民族轉型正義時，重視噶瑪蘭人訴求。

潘朝成和長年爭取噶瑪蘭人復名的噶瑪蘭族女婿楊功明都建議修法，只要提出日據時期直系血親有「熟蕃」註記的戶籍資料，或有族譜、DNA鑑定等證據，就能認定原住民身分。

噶瑪蘭族是平埔族一支，在蘭陽平原生活超過1000年，再遷徙至花蓮、台東。族人從民國76年起爭取復名，經統計，全台已登記的噶瑪蘭人近1500人，花蓮最多，其次是新北市，反而宜蘭登記的人數非常少，且全是花東移居宜蘭的噶瑪蘭人。

花蓮縣豐濱鄉新社國小師生及部落耆老吟唱噶瑪蘭語歌謠，展現豐厚文化底蘊，讓人動容。...
花蓮縣豐濱鄉新社國小師生及部落耆老吟唱噶瑪蘭語歌謠，展現豐厚文化底蘊，讓人動容。記者王燕華／攝影
分享
噶瑪蘭族人宣讀訴求，要求恢復族名、恢復權益，盼政府聽見他們的心聲。記者王燕華／攝...
噶瑪蘭族人宣讀訴求，要求恢復族名、恢復權益，盼政府聽見他們的心聲。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣噶瑪蘭族發展協會理事長潘朝成，也是無法復名的噶瑪蘭族人。記者王燕華／攝影
花蓮縣噶瑪蘭族發展協會理事長潘朝成，也是無法復名的噶瑪蘭族人。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣豐濱鄉新社國小師生吟唱噶瑪蘭語歌謠。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉新社國小師生吟唱噶瑪蘭語歌謠。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣豐濱鄉新社村前村長李文盛，因當年當兵未辦登記，一家只有他不是原住民。記者王...
花蓮縣豐濱鄉新社村前村長李文盛，因當年當兵未辦登記，一家只有他不是原住民。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣豐濱鄉新社部落總頭目潘春福（中）帶領族人依傳統儀式祭祖祈福。記者王燕華／攝...
花蓮縣豐濱鄉新社部落總頭目潘春福（中）帶領族人依傳統儀式祭祖祈福。記者王燕華／攝影
分享

噶瑪蘭原住民

延伸閱讀

各地水氣減少氣溫回升 中南部日夜溫差增大

萌鼠、大象…宜花3鄉將展出稻草藝術

蘇志強遞補 桃市議會出現首對夫妻檔

終於等到了！蘇花改明年1月6日16時 開放全...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

黃金柑王誕生！他從設計師轉當農民想讓蝴蝶回來

2019-12-21 12:59

基隆委託夢想耶誕市集下午登場 有抽獎打卡還送杯袋

2019-12-21 09:04

共挖出15具骨骸 和平島考古現場 確認是教堂遺址

2019-12-20 23:45

私房景點／宜蘭科學園區滯洪池 水鳥天堂

2019-12-20 23:31

萌鼠、大象…宜花3鄉將展出稻草藝術

2019-12-20 23:29

政府認定的人間工藝國寶 台灣「春仔花」因她繼續開

2019-12-20 17:29

林飛帆與基隆立委候選人蔡適應學做蚵仔煎、衝選票

2019-12-20 16:03

台東神秘基地證實為太空探測火箭試射場 27日火箭首發

2019-12-20 10:39

頭城鎮長被羈押停職 宜蘭縣府派參議呂莉莉代理

2019-12-20 10:30

鐵窗關不住的美！回收稻草變美物 竟都來自宜蘭監獄

2019-12-20 16:50

和平島西班牙教堂遺跡考古 挖出15具遺骸有的像在祈禱

2019-12-20 16:01

火箭試射場設南田部落 未取得村民共識暫緩發射

2019-12-20 14:07
看更多

熱門文章

台中人注意！台74線潭子往返松竹段 耶誕夜封閉3天

2019-12-20 15:46

「捷運到彰化」觸礁誰搞軌？縣、市互指責任在對方

2019-12-20 16:07

台南學甲養雞場驗出H5N2 動保處撲殺1萬5千隻土雞

2019-12-20 19:37

台南首場耶誕跨年演唱會明登場 今已有人頂寒風卡位

2019-12-20 21:39

「2019耶誕奇緣在南科晚會暨點燈」 晚間熱鬧登場

2019-12-20 20:22

和平島西班牙教堂遺跡考古 挖出15具遺骸有的像在祈禱

2019-12-20 16:01

抗韓戰將今晚台中發放罷韓貼紙約600人排隊領取

2019-12-20 22:56

朝思暮想的普悠瑪就在眼前 枋寮人拉紅布條慶歷史一刻

2019-12-20 17:38

巨大白兔現身新竹？網美打卡景點在這裡

2019-12-21 07:21

世界最好耶誕市集之一！新北歡樂耶誕城 再獲國際肯定

2019-12-20 13:09

嘉義市平安夜踩街 市府前點燈管樂節活動開跑

2019-12-20 19:44

冬至不一定要吃湯圓 彰化麻糬名店排隊人龍上百公尺

2019-12-21 13:56

王光祿事件讓族人流淚 繪本傳遞布農族忌殺黑熊文化

2019-12-20 18:09

拒與殯葬館為鄰 「大陽大地」居民赴高市府抗議

2019-12-20 19:30

影／國道服務區料理大賽首次辦 民眾試吃大快朵頤

2019-12-21 00:26

新竹城市躲貓貓21日登場 發光大白兔搶先亮相

2019-12-20 20:55

大安濱海樂園成為世界級旅遊勝地 議員提「三大重點」

2019-12-20 15:42

高市公車式小黃24元一趟次 涵蓋9山城後續進沿海偏鄉

2019-12-20 17:10

影／秘境水漾森林搭簡易廁所 洗刷糞便濃湯惡名

2019-12-21 12:53

大稻埕碼頭貨櫃市集 北市河濱自行車最熱門路線

2019-12-21 07:26

五月天今晚桃園開唱 機捷宣布將加密班次、延後收班

2019-12-21 11:13

鐵窗關不住的美！回收稻草變美物 竟都來自宜蘭監獄

2019-12-20 16:50

寶山鄉推廣柑桔、茶花 1月4日展售活動登場

2019-12-20 15:57

林飛帆與基隆立委候選人蔡適應學做蚵仔煎、衝選票

2019-12-20 16:03

全台最高天然耶誕樹 惠蓀林場今晚點亮希望之樹

2019-12-20 15:21

生日被苗縣議會送郵政禮券 曾玟學：為何拿納稅錢做這種事

2019-12-20 21:39

基隆委託夢想耶誕市集下午登場 有抽獎打卡還送杯袋

2019-12-21 09:04

學壁虎、章魚、貽貝 高雄大學研發仿生無殘膠乾式膠帶

2019-12-21 08:07

古典樂迷照過來！衛武營元旦戶外直播維也納愛樂音樂會

2019-12-20 17:42

黃偉哲是被政治耽誤的主播？「暖南市政搜查隊」將上映

2019-12-20 17:35

嘉義柑橘冬雨災損慘重 林國慶、陳明文救農民搶選票

2019-12-21 09:12

桃竹苗病患出院準備及轉銜成果發表 盼創三贏

2019-12-20 17:27

台中跨年獨家雙主場 憲哥開唱徐佳瑩陪倒數

2019-12-20 15:15

到台北4小時40分「枋寮終於等到普悠瑪」

2019-12-20 22:48

台灣特有種白魚合作保育 南投林管處成立跨域平台

2019-12-20 16:39

花蓮四八高地戰備坑道 元旦揭祕

2019-12-20 23:27

嘉縣種鵝場染禽流感 防檢局籲即早通報預防疫情傳播

2019-12-20 17:44

台大雲林分院和廣達簽署備忘錄 打造遠距醫療示範縣

2019-12-20 17:57

共挖出15具骨骸 和平島考古現場 確認是教堂遺址

2019-12-20 23:45

東北季風發威萬里蟹肥美豐收 龜吼漁夫市集明滿千送百

2019-12-21 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top