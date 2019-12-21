鯨豚在宜蘭擱淺死亡 今年第9起

宜蘭外澳沙灘昨天發現一隻海豚擱淺死亡，海巡署表示，這是今年第9起，已經由中華鯨豚協會帶回研究。

海巡署北部分署第一岸巡隊員昨天下午2點半許，在宜蘭縣頭城外澳沙灘巡邏時，發現有一隻鯨豚擱淺在岸邊，通報宜蘭縣政府農業處、中華鯨豚協會共同處置。

中華鯨豚協會人員研判，擱淺死亡的是幼年「瑞氏海豚」，長度約169公分，寬43公分，已帶回研究。

海巡署指出，鯨豚擱淺，多數被發現前已死亡，此案為今年在宜蘭縣岸際發現的第9隻死亡鯨豚。