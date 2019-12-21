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鯨豚在宜蘭擱淺死亡 今年第9起

2019-12-21 12:16聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭外澳沙灘昨天發現一隻海豚擱淺死亡，海巡署表示，這是今年第9起，已經由中華鯨豚協會帶回研究。

海巡署北部分署第一岸巡隊員昨天下午2點半許，在宜蘭縣頭城外澳沙灘巡邏時，發現有一隻鯨豚擱淺在岸邊，通報宜蘭縣政府農業處、中華鯨豚協會共同處置。

中華鯨豚協會人員研判，擱淺死亡的是幼年「瑞氏海豚」，長度約169公分，寬43公分，已帶回研究。

海巡署指出，鯨豚擱淺，多數被發現前已死亡，此案為今年在宜蘭縣岸際發現的第9隻死亡鯨豚。

第一岸巡隊呼籲，海洋保育也是海巡重要任務之一，民眾若在海域或岸際發現鯨豚及海龜擱淺，請於第一時間撥打海巡「118」報案專線，海巡署將儘速派員到現場處理。

宜蘭外澳沙灘昨天發現一隻海豚擱淺死亡。圖／海巡署提供
宜蘭外澳沙灘昨天發現一隻海豚擱淺死亡。圖／海巡署提供
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中華鯨豚協會人員研判，擱淺死亡的是幼年「瑞氏海豚」，長度約169公分，寬43公分...
中華鯨豚協會人員研判，擱淺死亡的是幼年「瑞氏海豚」，長度約169公分，寬43公分，已帶回研究。圖／海巡署提供
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海巡署鯨豚海豚

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