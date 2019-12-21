花蓮四八高地戰備坑道 109年元旦起首開放參觀

花蓮七星潭風景區有一處從未對外開放的二戰軍事用地「四八高地戰備坑道」，經花蓮縣政府修繕整理，將於明年1月1日首度對外開放，每日限額參訪，23日起開放預約。

花蓮縣政府表示，日軍在二次世界大戰中，為防衛鄰近海邊的北飛行場，在四八高地挖設地下坑道及野戰濠溝，配置重砲兵小隊宿舍、2座10吋口徑的防空砲，防止美軍可能的登陸行動。

戰備坑道長約200公尺，坑道蜿蜒曲折，有些路段狹窄到僅能容納1人通過，牆面不時可見「砲組弟兄們，平時與戰時一體」、「自立自強共創未來」等精神標語。

戰後，四八高地坑道被列入國軍管理要塞區域，隨七星潭風景區發展後，國防部在民國102年同意將北端坑道及砲陣地移交花蓮縣政府，並委請七星潭社區發展協會管理。

花蓮縣政府縣府向中央爭取農村再生計畫補助，進行周邊環境整理及修繕坑道內部照明。農業處農村景觀科長吳明遠表示，今年再獲軍方無償借用鄰接營區2公頃面積土地，擴充園區範圍。

吳明遠表示，戰備坑道因內部空間有限，每梯次限額40人管制進入人數，自明年1月1日對外開放，當天免預約參訪，不限梯次進入；2日起則採預約參觀，每天限量7梯次，採線上預約制，配有2名導覽人員隨隊進行40分鐘解說。

吳明遠表示，參觀預約系統將於23日起開放登記，報名額滿為止，每週一為公休日。線上預約系統