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私房景點／宜蘭科學園區滯洪池 水鳥天堂

2019-12-20 23:31聯合報 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭科學園區滯洪池成了景觀優美的生態池，吸引鳥類飛來棲息。記者戴永華／攝影
宜蘭科學園區滯洪池成了景觀優美的生態池，吸引鳥類飛來棲息。記者戴永華／攝影
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很難想像一座科學園區裡，孕育如此豐富的動植物生態。多年來，竹科宜蘭基地因招商成效欠佳，廠商進駐不多，園區多處滯洪池及未開發區吸引多種鳥類聚集，尤其是滯洪池，更成了水鳥棲息天堂，不時可見成群雁鴨飛過，是在地人才知道的私房景點。

竹科宜蘭基地（簡稱宜蘭科學園區）原本是日治時期的宜蘭市南機場，早年筆直的跑道方向面向龜山島，神風特攻隊員駕著飛機朝海上的美國軍艦撞艦身亡，悲壯不復返的不歸路，數不盡的人文歷史故事。民國94年起，竹科以逐年開發的方式，在這裡打造竹科宜蘭基地面積70公頃，目前進駐廠商還不多，每天都有人來這裡散步健走。

園區有幾處用來蓄積雨水的「滯洪池」，位處邊隅地帶，長年有水，已成為水鳥棲息群聚場所。平常有白鷺、紅冠水雞及綠頭鴨等，入冬後更熱鬧，不但候鳥飛來避寒的數量增多，有些還成了留鳥，水鳥自在飛翔，天晴時偶爾成群停在草地上休息，而水岸的野薑花陣陣飄香，落羽松也紅了，放眼望去就是一座「生態大觀園」，甚至有家長會帶著孩子來這裡野餐，園區管理單位在水岸旁設立一座不是很明顯的小解說牌。

呼應宜蘭科學園區獨特的人文與生態環境，幾個月前，竹科管理局在園區入口處設置名為《創意、飛揚、串流》的公共藝術品，這座白色長12公尺、高9.9公尺的地景藝術，把宜蘭曲線優美多變的山巒與小白鷺的意象融入其中，簡潔流暢的線形彷如飛鳥般地自在愜意，常有人拍照取景。

宜蘭科學園區：

宜蘭市宜科路15號，生態大觀園在園區西側。

滯洪池南機場落羽松
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