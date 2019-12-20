政府認定的人間工藝國寶 臺灣「春仔花」因她繼續開

客家俗稱的「纏花」，閩南語稱作「春仔花」，是臺灣傳統嫁娶、供神及歲時節慶不可或缺的飾品，也作為婦女髮髻、童帽裝飾，各式造型富有祝福的美好寓意，但製作結合繁複的剪紙、纏繞與刺繡等技術，如今隨著時序、科技推移有失傳之虞。

經宜蘭縣政府提報，纏花工藝在民國99年登錄為宜蘭縣無形文化資產，陳惠美更是臺灣「纏花工藝（春仔花）」保存者第一人。

陳惠美民國39年出生於宜蘭羅東，原本從事皮革工藝教學及創作，因緣際會下遇見她的恩師「謝陳愛玉」阿嬤，傳承纏花技藝從此成為她終生的志業與使命。

而文化部今年11月6日召開「第2屆傳統工藝審議會108年第2次會議」，會議中出席委員11位全數審議通過，登錄「纏花」為國家重要傳統工藝，並認定保存者「陳惠美」老師，為通稱之「人間國寶」。

陳惠美是宜蘭縣第一位獲得此項殊榮的藝師，她今年70大壽，獲「人間國寶」肯定，無疑是意義非凡生日禮物，縣長林姿妙今天就專程拜訪祝賀。

宜蘭縣政府指出，陳惠美舉辦過作品個展，開班授課，足跡遍布全臺傳藝，並遠征海外，參與國際大型文化交流，作品結合時尚設計，讓纏花從傳統出發，躍上國際舞台。

她近年更著作《春仔花細工：傳遞祝福的纏花手作》、《纏花工藝傳承經典：陳惠美的春仔花設計課》，將20多年來的創作歷程系統化而更易於傳承推廣。

目前臺灣學習此技藝者，多師出陳惠美老師或是她的門生，傳承發揚此項技藝不遺餘力，此次獲得國家認定，可謂實至名歸，文化部預定明（109）年5月辦理重要傳統工藝保存者授證典禮。