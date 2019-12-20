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鐵窗關不住的美！回收稻草變美物 竟都來自宜蘭監獄

2019-12-20 16:50聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

法務部矯正署宜蘭監獄與三星鄉公所合作，回收田間稻草，收容人巧手創作，竟變成一件又...
法務部矯正署宜蘭監獄與三星鄉公所合作，回收田間稻草，收容人巧手創作，竟變成一件又一件令人驚嘆的打卡美物，稻草鼠萌樣百分百，看書人偶可愛，今天亮相，接受評比，連評審都不禁稱讚。 圖／宜蘭監獄提供
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真是美！法務部矯正署宜蘭監獄與三星鄉公所合作，回收田間稻草，收容人巧手創作，竟變成一件又一件令人驚嘆的打卡美物，稻草鼠萌樣百分百，看書人偶可愛，今天亮相，接受評比，連評審都不禁稱讚。

這項宜蘭監獄首辦的「收容人春節稻草裝置藝術比賽」，結合三星鄉公所推展春節觀光，趁稻子收割後，回收稻草，交由收容人創作，作品包括鄉土懷古、童趣意境，還有鼠年相關裝置藝術。

作品中，富有懷舊情懷的「農家樂」很吸睛，用稻草創作從事耕種勞務的農夫人偶，有人工操作鐵牛車，還呈現忙碌的收割場景、豐收的稻草堆塔，農家廚房的爐灶、四處遊走的家禽家畜，每件作品都栩栩如生、饒有童趣。

參賽作品今天受評，評審們駐足評比，對收容人利用回收稻草創作，都十分欣賞，宜蘭監獄副典獄長陳錫樑在講評時稱讚：「這是首次舉辦，沒想到場舍發揮新思維，充分發揮工藝技術！」

回收稻草的藝術作品令人驚艷，作品將提供三星鄉公所，打造成觀光亮點，計畫在下個月農曆新年前，結合三星鄉周邊環境與地景展出，讓民眾欣賞與打卡合照，推廣三星鄉觀光，遊客欣賞外，也可順道探訪就在監獄附近的三星落羽松秘境。

典獄長黃建裕表示，為敦親睦鄰，並提升機關的正向形象，監獄規畫這項富有在地特色的比賽，作品將提供三星鄉公所，打造成觀光亮點，共同行銷三星鄉成為鄉村旅遊的首選，稻草工藝是文創特色，搭配創新的花燈技藝，製作出充滿童趣的裝置藝術，展現收容人技能訓練與藝文教化的具體成果。

法務部矯正署宜蘭監獄與三星鄉公所合作，回收田間稻草，收容人巧手創作，竟變成一件又...
法務部矯正署宜蘭監獄與三星鄉公所合作，回收田間稻草，收容人巧手創作，竟變成一件又一件令人驚嘆的打卡美物，稻草鼠萌樣百分百，看書人偶可愛，今天亮相，接受評比，連評審都不禁稱讚。 圖／宜蘭監獄提供
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法務部矯正署宜蘭監獄與三星鄉公所合作，回收田間稻草，收容人巧手創作，竟變成一件又...
法務部矯正署宜蘭監獄與三星鄉公所合作，回收田間稻草，收容人巧手創作，竟變成一件又一件令人驚嘆的打卡美物，稻草鼠萌樣百分百，看書人偶可愛，今天亮相，接受評比，連評審都不禁稱讚。 圖／宜蘭監獄提供
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監獄裝置藝術

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