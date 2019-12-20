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獨／罕見「一條龍」私菸集團 被逮還嗆：總統牌私菸就可以

林飛帆與基隆立委候選人蔡適應學做蚵仔煎、衝選票

2019-12-20 16:03聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

民進黨副秘書長林飛帆今天下午到基隆市，陪同黨籍立委候選人蔡適應在市區徒步掃街，爭取商家、店內客人和過往路人支持。兩人還一起在孝三路簡家蚵仔煎「1日店長」，學做蚵仔煎。

林飛帆今天下午3點到忠一路19號仁祥診所前與蔡適應會合，接著在忠一路、孝三路、忠二路、孝二路一帶拜票，除為蔡拉票，也請民眾支持蔡英文總統連任，政黨票投民進黨。途中不少支持者要求和蔡適應、林飛帆合照。

蔡、林除了沿路拜票，也一起在孝三路肉圓店享用美食，另在簡家蚵仔煎擔任「店長」，由店家教他們怎麼做蚵仔煎。途中也到基隆護國城隍廟、慶安宮參拜，並到委託行由市議員童子瑋導覽，認識在地人文發展。

民進黨副秘書長林飛帆（右二）天下午到基隆市陪立委候選人蔡適應（左三）在市區徒步掃...
民進黨副秘書長林飛帆（右二）天下午到基隆市陪立委候選人蔡適應（左三）在市區徒步掃街，並在孝三路簡家蚵仔煎學做蚵仔煎。記者邱瑞杰／攝影
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蚵仔煎蔡適應林飛帆2020選舉基隆市立委2020選舉

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