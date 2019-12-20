林飛帆與基隆立委候選人蔡適應學做蚵仔煎、衝選票

民進黨副秘書長林飛帆今天下午到基隆市，陪同黨籍立委候選人蔡適應在市區徒步掃街，爭取商家、店內客人和過往路人支持。兩人還一起在孝三路簡家蚵仔煎「1日店長」，學做蚵仔煎。

林飛帆今天下午3點到忠一路19號仁祥診所前與蔡適應會合，接著在忠一路、孝三路、忠二路、孝二路一帶拜票，除為蔡拉票，也請民眾支持蔡英文總統連任，政黨票投民進黨。途中不少支持者要求和蔡適應、林飛帆合照。